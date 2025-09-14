Reportan muerte del protagonista de icónico viral chileno “Mira pa´adelante” - Chilevisión

Sergio Areyuna, de 88 años, residía en la zona rural de Trovolhue, en la comuna de Carahue, región de La Araucanía.

Este fin de semana se dio a conocer la muerte de Sergio Areyuna, quien saltó a la fama hace más de diez años con el popular video viral “Mira pa’ adelante, Cristian”.

En el registro, el cual fue recientemente catalogado como el noveno viral más recordado de Chile, se puede ver como el hombre, entre seriedad y humor, acompañaba a su nieto durante un paseo en bicicleta.

"E ra parte de la identidad de nuestro pueblo"

La información fue confirmada por el concejal Emiliano Delgado, quien resaltó el vínculo cercano que el vecino había construido con la comunidad.

“Hoy, como Trovolhuinos, nos entristecimos con el fallecimiento de don Sergio Areyuna. Que si bien en los 90’ llegó a Trovolhue proveniente del norte de nuestro país, se ganó un lugar en nuestros corazones y terminó siendo más Trovolhuino que cualquiera de nosotros”, indicó el concejal.

“Don Sergio no era simplemente un vecino, era parte de la identidad de nuestro pueblo. Con su inolvidable y auténtico video viral ‘Mira pa' adelante’, nos regaló uno de los momentos más virales y recordados de Chile”, agregó.

En esa línea, señaló: “Gracias a ese video, nuestro querido Trovolhue se hizo conocido en el país, hasta la televisión llegó hasta aquí. Se mostró cómo vivimos, nuestra forma de ser y la calidez de nuestra gente”.

El concejal continuó indicando que: “De alguna forma, don Sergio fue un embajador de Trovolhue ante el mundo, con su humor sencillo y su carisma natural”.

"Más allá del video, quienes lo conocimos sabemos que era un hombre que a su manera expresaba un profundo amor por su familia, por sus nietos. Hoy despedimos a un hombre que nos dejó una huella que quedará en la memoria de todos", finalizó.