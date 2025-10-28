“Siempre quiso ser la mano derecha”: Hermana de Krishna revela teoría y apunta a supuesta suegra de Juan Beltrán - Chilevisión

Entre las seis personas detenidas se encuentran dos mujeres, una adulta de 34 años llamada Rosa y su hija, una menor de 17 años quienes habrían amenazado a Krishna Aguilera por supuestos celos.

Este martes serán formalizados todos los detenidos por el secuestro y muerte de Krishna Aguilera. En total son seis las personas aprehendidas, entre ellos el principal sospechoso: Juan Beltrán.

Este fin de semana se concretaton varias detenciones, las cuales fueron claves para confirmar el homicidio y encontrar el cuerpo de la joven en la comuna de Calera de Tango.

Entre estas personas se encuentran dos mujeres, una adulta de 34 años llamada Rosa y su hija menor de 17 años.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Rosa, la supuesta suegra del "Guatón" Beltrán

Estas dos mujeres fueron apuntadas desde un primer momento por Cristal, hermana de Krishna, quien indica que Rosa sería la suegra del "Guatón" Beltrán, ya que habría un supuesto vínculo entre su hija y el principal sospechoso del crimen de la joven, la cual estaría avalada por la madre.

EnContigo En La Mañana, Cristal apunta a ambas mujeres del secuestro y muerte de Krishna, argumentando que tendrían una supuesta participación directa en el crimen, buscando quedarse con el control territorial de San Bernardo.

"Ella siempre quiso ser la mano derecha. Tenián todo planeado, porque esta niñita se fue a un centro de rehabilitación para desviar la atención", dijo Cristal.

"Esta niñita nunca me gustó, trataba mal a Krishna y siempre aparecía a defenderla la madre y amenazaba a mi hermana, que le iba a pegar y también que iba a balear las casas", agregó.

"A mi hermana nunca le gustó Beltrán, lo utilizó, y eso a estas mujeres le molestaba porque él estaba enamorado de Krishna, siempre la buscaba", mencionó Cristal.