“Yo misma lo llevé a PDI”: Hermana de Krishna revela que se juntó y entregó a uno de los detenidos en crimen de la joven - Chilevisión

27/10/2025 13:11

“Yo misma lo llevé a PDI”: Hermana de Krishna revela que se juntó y entregó a uno de los detenidos en crimen de la joven

La joven conversó con el programa Contigo En La Mañana y señaló que ella misma entregó ante la Policía de Investigaciones a uno de los detenidos por el secuestro y muerte de su hermana.

Este lunes, un día después que se confirmará el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango, su hermana Cristal conversó con el programa Contigo En La Mañana. 

Ahí, la joven impactó al revelar que ella misma entregó ante la Policía de Investigaciones a uno de los detenidos por el secuestro y muerte de su hermana.

"A jordan yo se lo entregué el viernes por la tarde a la PDI", afirmó en referencia a Jordan Pinto Escobedo, uno de los seis detenidos en el caso. 

"Yo hice una funa en su contra en redes sociales y la gente comenzó a publicar fotos de sus familiares, de la madre, y a él le dio miedo y se contactó conmigo, me llamó. Yo lo fui a recoger y yo misma lo llevé a PDI", señaló. 

La hermana de la víctima agregó que ella siempre supo que él estaba involucrado, porque estas personas trabajan juntas y "se venden por dinero".  

Por último, Cristal afirmó que Jordan le manifestó que estaba amenazado, pero quería declarar para proteger a su familia. 

