Quién es Katia Hoffmann, la finalista del Miss Valdivia 2025 acusada de pelea con cuchillos en disco - Chilevisión

10/09/2025 13:39

Quién es Katia Hoffmann, la finalista del Miss Valdivia 2025 acusada de pelear con cuchillos en una disco

La mujer, acusada de protagonizar un altercado y acuchillar a otra joven, es una influencer local, rostro en campañas publicitarias y exconcursante de un certamen de belleza.

Publicado por CHV Noticias

Katia Hoffmann es una de las jóvenes que recientemente protagonizó una feroz pelea afuera de la discoteque Berlín, en Valdivia. 

El altercado entre ella y otra mujer identificada como Ignacia Méndez inició dentro del recinto, pero tan pronto como ambas salieron, continuó afuera con gritos, golpes de puño, empujones y armas blancas.

En los registros se ve a Hoffmann, modelo y exconcursante de un conocido certamen de belleza, sosteniendo un cuchillo con su mano, misma arma con la que le propinó cortes a la víctima.

¿Quién es Katia Hoffmann?

Katia Hoffmann (25 años) es una conocida influencer local en Valdivia y además exparticipante del concurso de belleza Miss Universo Valdivia.

En 2025 obtuvo el segundo lugar en el certamen, solo detrás de Constanza Carrasco.

Es estudiante de periodismo en la Universidad Austral de Chile y tiene alrededor de 30 mil seguidores en redes sociales.

Además, la joven ha colaborado en campañas publicitarias en un centro comercial y ha sido promotora en automotoras. 

