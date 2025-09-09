 VIDEO | “Miss machete”: Reina de belleza protagonizó violenta pelea a cuchillo en disco de Valdivia - Chilevisión
09/09/2025 19:33

VIDEO | “Miss machete”: Reina de belleza protagonizó violenta pelea a cuchillo en disco de Valdivia

Katia Hoffmann, segundo lugar en el concurso Miss Valdivia, acuchilló a otra joven a la salida de un local nocturno. A través de redes sociales, se han viralizado registros del enfrentamiento.

Dos jóvenes protagonizaron una violenta pelea a la salida de una discoteque en Valdivia, en la región de Los Ríos. Imágenes del enfrentamiento se viralizaron en redes sociales.

Según consignó el medio local El Naveghable, los hechos se registraron afuera de la discoteque Berlín, donde una ex reina de belleza, identificada como Katia Hoffmann, acuchilló a otra mujer.

Testigos indicaron que la trifulca comenzó al interior del club nocturno, aparentemente por una disputa amorosa.

Viralizan violenta pelea en Valdivia

El conflicto se trasladó a la calle, donde las mujeres se enfrentaron a golpes, patadas y gritos.

En medio de todo esto, Hoffmann, conocida en la zona tras obtener segundo lugar en el concurso Miss Valdivia, sacó un cuchillo y propinó varias heridas a la víctima, identificada como Ignacia Méndez.

A través de redes sociales, circulan registros captados por testigos. En uno de los videos, la modelo aparece cubierta de sangre y con un arma blanca en la mano.

Familiares y amigas de Ignacia también compartieron mensajes en Instagram, donde arremeten contra la agresora, a quien tildan de "ordinaria" y "miss machete".

Revisa las imágenes acá:

