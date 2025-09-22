Gomez había sido acusado y condenado de portar una bomba molotov durante el estallido social. Además, fue visitado en la cárcel por el presidente Gabriel Boric cuando era candidato a La Moneda.

Este fin de semana se dio a conocer la muerte de David Gómez Valenzuela, quien había sido condenado tras ser acusado de portar una bomba molotov durante el estallido social y que además fue visitado en la cárcel por el presidente Gabriel Boric cuando era candidato a La Moneda.

Fue la senadora Fabiola Campillai quien a través de sus redes sociales informó sobre el fallecimiento del joven. "Su partida nos inunda de tristeza y pena, pero también de indignación. Como él, son cientos las víctimas —mutilados, fallecidos y sus familias— quienes han sido abandonados por el Estado. Una reparación integral y una Comisión de Verdad aún no son realidad", publicó la parlamentaria.

¿Quién era David Gómez?

David Isaías Gómez Valenzuela nació en Santiago y se desempeñaba como peoneta. Registraba una condena en 2013 por hurto en supermercado y amenazas al guardia del local.

El 11 de septiembre de 2020 en La Granja, cerca de las 21:30, y según estableció la justicia, fue detenido en las afueras de la Subcomisaría Parque Brasil de Carabineros portando una bomba molotov y un encendedor.

De acuerdo al fallo del Poder Judicial, el hecho ocurrió en el contexto de desórdenes públicos y ataques a la subcomisaría. Esto, en el marco del llamado estallido social.

Ahí, el hombre que tenía en ese entonces 24 años, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva a la espera de ser juzgado.

En ese periodo su madre falleció, y asistió al funeral en el cementerio engrillado y escoltado por gendarmes.

Por este delito, Gómez fue condenado el 21 de marzo de 2022 a tres años y un día de cárcel en el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Su defensa siempre insistió en su inocencia y aseguró que en el momento de ser apresado, estaba bebiendo cervezas con amigos en la vía pública. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que el 8 de septiembre de 2022, la segunda sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad presentado por su defensa, manteniendo así su sentencia. Gómez era ahijado de la fallecida Cecilia Astorga, destacada poeta, cantora y payadora nacional y que fue reconocida en 2024 con el Premio a la Trayectoria Nacional en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios - Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El día que Gabriel Boric visitó a David Gómez El 30 de julio de 2021 y cuando era candidato presidencial, Gabriel Boric acudió al módulo 12 del penal Santiago 1 para reunirse con David Gómez. Sin embargo, en el recinto penitenciario Boric fue agredido verbal y físicamente por reclusos y familiares de estos. De hecho, debió ser escoltado por Gendarmería para constatar una lesión de carácter leve. "El diputado manifestó la intención de ingresar al módulo 12, lugar en el que están internos relacionados con el estallido social donde se produjo un incidente menor", informó en aquel momento Gendarmería a través de un comunicado. "Algunos internos reaccionaron con gritos e increparon al parlamentario. Uno logró propinar una agresión de carácter leve. Personal de la unidad derivó al diputado a una oficina sin registrar alguna lesión. Tras retirarse del modulo, la población penal involucrada volvió a su rutina habitual", finalizó el enunciado. "Comenzó a morir el día en que fue encarcelado" Desde la organización Grupo de Apoyo a Presos Políticos recordaron que la muerte de su madre se produjo mientras se encontraba detenido: "David no murió hoy. David comenzó a morir el día en que fue encarcelado por alzar la voz. El día que fue a enterrar a su madre al cementerio engrillado y fue tratado como enemigo interno por exigir lo mínimo: una vida digna". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabiola Campillai Rojas (@fabiolacampillai_senadora)