La senadora Fabiola Campillai informó la muerte de David Gómez Valenzuela, joven que fue condenado tras ser acusado de portar una bomba molotov durante el estallido social y que fue visitado en la cárcel por el presidente Gabriel Boric cuando era candidato a La Moneda.

"Un joven que fue víctima de la represión y el hostigamiento durante la Revuelta Social, a manos de agentes del Estado", escribió en Instagram Campillai junto a una foto del joven.

"Su partida nos inunda de tristeza y pena, pero también de indignación. Como él, son cientos las víctimas —mutilados, fallecidos y sus familias— quienes han sido abandonados por el Estado. Una reparación integral y una Comisión de Verdad aún no son realidad", agregó la parlamentaria.

El día que Gabriel Boric visitó a David Gómez

El 30 de julio de 2021 y cuando era candidato presidencial, Gabriel Boric acudió al módulo 12 del penal Santiago 1 para reunirse con David Gómez.

Sin embargo, en el recinto penitenciario Boric fue agredido verbal y físicamente por reclusos y familiares de estos. De hecho, debió ser escoltado por Gendarmería para constatar una lesión de carácter leve.

¿Por qué estaba detenido David Gómez?

El 11 de septiembre de 2020 en La Granja, cerca de las 21:30, y según estableció la justicia, fue detenido en las afueras de la Subcomisaría Parque Brasil de Carabineros portando una bomba molotov y un encendedor.

De acuerdo al fallo del Poder Judicial, el hecho ocurrió en el contexto de desórdenes públicos y ataques a la subcomisaría. Esto, en el marco del llamado estallido social.

Por este delito, Gómez fue condenado el 21 de marzo de 2022 a tres años y un día de cárcel en el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. "Comenzó a morir el día en que fue encarcelado" Desde la organización Grupo de Apoyo a Presos Políticos recordaron que la muerte de su madre se produjo mientras se encontraba detenido: "David no murió hoy. David comenzó a morir el día en que fue encarcelado por alzar la voz. El día que fue a enterrar a su madre al cementerio engrillado y fue tratado como enemigo interno por exigir lo mínimo: una vida digna".