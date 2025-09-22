Por este delito, Gómez fue condenado el 21 de marzo de 2022 a tres años y un día de cárcel en el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. 

"Comenzó a morir el día en que fue encarcelado"

Desde la organización Grupo de Apoyo a Presos Políticos recordaron que la muerte de su madre se produjo mientras se encontraba detenido: "David no murió hoy. David comenzó a morir el día en que fue encarcelado por alzar la voz. El día que fue a enterrar a su madre al cementerio engrillado y fue tratado como enemigo interno por exigir lo mínimo: una vida digna". 