¿Qué pasó con la caja fuerte y sus $20 millones?: Dos funcionarias del Registro Civil de Buin fueron detenidas por robo - Chilevisión

Tras la investigación liderada por el Fiscal Jefe de San Bernardo, Paul Martinson, en conjunto con la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP), se logró la detención de ambas trabajadoras en sus respectivos domicilios.

Este martes, dos funcionarias del Registro Civil de la comuna de Buin, región Metropolitana, fueron detenidas por Carabineros por su presunta responsabilidad en el robo de una caja fuerte.

Desde la Fiscalía Regional Occidente se indicó que las funcionarias aprehendidas corresponden a la jefa y subjefa de la repartición, a quienes se señala como responsables de sustraer una suma cercana a los 20 millones de pesos, hecho que ocurrió el pasado 11 de agosto.

De hecho, para este miércoles se espera que las acusadas pasen a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Detenidas niegan su participación en el robo

Según informó el mayor Pablo Muñoz Acosta, de la 15° Comisaría de Buin, ambas funcionarias ya estaban apartadas de su funciones por un sumario investigativo que se realiza.

Además, señaló que durante la detención ambas mujeres estaban tranquilas y en todo momento negaron el robo.