 ¿Qué pasó con la caja fuerte y sus $20 millones?: Dos funcionarias del Registro Civil de Buin fueron detenidas por robo - Chilevisión
Minuto a minuto
Presidente Boric confirma candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU Olvidó su medicamento y se perdió en Fiestas Patrias: Encuentran a mujer que llevaba 5 días extraviada ¿Qué pasó con la caja fuerte y sus $20 millones?: Dos funcionarias del Registro Civil de Buin fueron detenidas por robo VIDEO | Captan violento ataque a guardias de seguridad en Valdivia: Uno está en riesgo vital Lactante golpeado por su papá en Cañete: Agresión habría sido provocada por celos de expareja
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/09/2025 16:45

¿Qué pasó con la caja fuerte y sus $20 millones?: Dos funcionarias del Registro Civil de Buin fueron detenidas por robo

Tras la investigación liderada por el Fiscal Jefe de San Bernardo, Paul Martinson, en conjunto con la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP), se logró la detención de ambas trabajadoras en sus respectivos domicilios. 

Este martes, dos funcionarias del Registro Civil de la comuna de Buin, región Metropolitana, fueron detenidas por Carabineros por su presunta responsabilidad en el robo de una caja fuerte. 

Desde la Fiscalía Regional Occidente se indicó que las funcionarias aprehendidas corresponden a la jefa y subjefa de la repartición, a quienes se señala como responsables de sustraer una suma cercana a los 20 millones de pesos, hecho que ocurrió el pasado 11 de agosto. 

Tras la investigación liderada por el Fiscal Jefe de San Bernardo, Paul Martinson, en conjunto con la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP), se logró la detención de ambas trabajadoras en sus respectivos domicilios. 

De hecho, para este miércoles se espera que las acusadas pasen a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. 

Detenidas niegan su participación en el robo

Según informó el mayor Pablo Muñoz Acosta, de la 15° Comisaría de Buin, ambas funcionarias ya estaban apartadas de su funciones por un sumario investigativo que se realiza. 

Además, señaló que durante la detención ambas mujeres estaban tranquilas y en todo momento negaron el robo. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres dueñas de casa pueden recibir bono de hasta $452 mil sin postular: Revisa con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz se queda sin su abogado estrella: Claudio Rojas destapó por qué renunció

Claudio Rojas explicó las razones que lo llevaron a dejar la defensa de la exMekano. "Es una decisión que tomé hace un par de días atrás", afirmó.

23/09/2025

Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio

El sujeto fue detenido y arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Este lunes fue dejado en prisión preventiva.

23/09/2025

La sensible pérdida que enluta a María José Quintanilla: “Hoy me pidieron si...”

La cantante que hace unos días se presentó en el festival de La Pampilla fue hasta sus historias de Instagram para dedicar un emotivo texto a su fallecido compañero de trabajo.

23/09/2025

Era su exesposo: Periodista despidió en vivo a la presentadora mexicana que murió en trágico accidente

José Luis García, presentador de noticias del canal N+ Monterrey, se dirigió a las cámaras por varios minutos para dedicar unas últimas palabras a quien fuera su esposa, la también periodista Débora Estrella.

23/09/2025