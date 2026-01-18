Qué es ArcGIS y cómo usar su mapa para seguir los incendios forestales en tiempo real - Chilevisión

La plataforma ArcGIS tiene una herramienta para visualizar los focos de incendio en tiempo real. A continuación, te contamos cómo usarla paso a paso.

La situación en la zona centro-sur del país ha continuado recrudeciéndose debido al avance de los incendios forestales, motivo por el que la plataforma geoespacial ArcGIS está disponiendo de una herramienta para monitorear la situación.

Se trata de una funcionalidad que permite visualizar los distintos focos del siniestro en tiempo real, lo que da cuenta de la magnitud y afectación que han causado las llamas, especialmente en las regiones del Ñuble y Biobío. A continuación, te contamos cómo usarla paso a paso.

Qué es ArcGIS y cómo usar su mapa para seguir los incendios forestales en tiempo real

En simple, ArcGIS es una plataforma geoespacial que despliega un mapa con el desarrollo de los incendios. Según explican en su sitio, tienen por objetivo "apoyar la labor que hacen Bomberos de Chile y CONAF, permitiéndoles saber qué herramientas o inmuebles críticos hay alrededor de algún punto del mapa en el cual se produzca un incendio".

Para acceder a la plataforma ArcGIS, solo sigue las indicaciones:

Ingresa a ArcGIS (haz clic acá). Eso desplegará un mapa de Chile y el mundo con actualizaciones en tiempo real.

Para hacer búsquedas más precisas, puedes consultar en la barra "Escribir dirección", usar tu ubicación actual o pinchar en algún punto del mapa.