 Qué es ArcGIS y cómo usar su mapa para seguir los incendios forestales en tiempo real - Chilevisión
18/01/2026 23:05

Qué es ArcGIS y cómo usar su mapa para seguir los incendios forestales en tiempo real

La plataforma ArcGIS tiene una herramienta para visualizar los focos de incendio en tiempo real. A continuación, te contamos cómo usarla paso a paso.

Publicado por CHV Noticias

La situación en la zona centro-sur del país ha continuado recrudeciéndose debido al avance de los incendios forestales, motivo por el que la plataforma geoespacial ArcGIS está disponiendo de una herramienta para monitorear la situación.

Se trata de una funcionalidad que permite visualizar los distintos focos del siniestro en tiempo real, lo que da cuenta de la magnitud y afectación que han causado las llamas, especialmente en las regiones del Ñuble y Biobío. A continuación, te contamos cómo usarla paso a paso.

Qué es ArcGIS y cómo usar su mapa para seguir los incendios forestales en tiempo real

En simple, ArcGIS es una plataforma geoespacial que despliega un mapa con el desarrollo de los incendios. Según explican en su sitio, tienen por objetivo "apoyar la labor que hacen Bomberos de Chile y CONAF, permitiéndoles saber qué herramientas o inmuebles críticos hay alrededor de algún punto del mapa en el cual se produzca un incendio". 

Para acceder a la plataforma ArcGIS, solo sigue las indicaciones:

  • Ingresa a ArcGIS (haz clic acá). Eso desplegará un mapa de Chile y el mundo con actualizaciones en tiempo real.

  • Para hacer búsquedas más precisas, puedes consultar en la barra "Escribir dirección", usar tu ubicación actual o pinchar en algún punto del mapa.

  • De igual forma, puedes acercarte y alejarte con los botones de la plataforma.
Incendios forestales en Chile: Así puedes revisar el mapa en tiempo real

Google dispone de una herramienta que permite monitorear de cerca la emergencia en la zona sur, con un mapa interactivo que muestra los focos del siniestro en tiempo real.

18/01/2026

FOTOS | El antes y después de Lirquén tras devastador incendio forestal que llegó a viviendas

En las últimas horas han comenzado a difundirse imágenes que muestran las devastadoras consecuencias del incendio forestal que consumió gran parte del sector de Linquén en la ciudad de Penco.

18/01/2026

¿Qué es el viento puelche? El factor clave que potenció avance de los incendios en Ñuble y Biobío

Se trata de un fenómeno meteorológico característico del centro-sur de Chile que suele intensificarse durante episodios de altas temperaturas y baja humedad.

18/01/2026

VIDEO | El momento en que avión Tanker ingresa a combatir incendio forestal en Biobío

Durante la jornada de este domingo, el avión Tanker entró en acción para sobrevolar los bosques del sector de Palomares lanzando retardante a los focos de incendio que se mantienen activos en la zona.

18/01/2026