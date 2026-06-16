Presidente Kast decidió desvincular a subsecretaria de la Mujer: Estuvo 98 días en el cargo

Daniela Castro, subsecretaria de la ministra Judith Marín, dejará La Moneda en un nuevo ajuste ministerial de la administración del mandatario.

En horas de esta tarde, el presidente José Antonio Kast concretó un nuevo ajuste en su gabinete al desvincular a la subsecretaria de La Mujer, Daniela Castro.

La militante de Renovación Nacional y excandidata a diputada por Antofagasta dejará la cartera luego de 98 días desempeñando funciones en La Moneda.

Si bien todavía no se conoce la razón oficial de su salida, las últimas semanas su cartera ha enfrentado acusaciones de malos tratos, amenazas de despidos y tensiones políticas.

En esa línea, Castro acaparó titulares por una supuesta tensión interna con la titular de la cartera, la ministra social cristiana, Judith Marín.

De hecho, durante una cita celebrada a inicios de junio entre el Presidente y parlamentarios de RN en Cerro Castillo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez planteó el tema y defendió el trabajo de Castro en el ministerio.

“No se puede seguir trabajando así”, habría advertido según algunos parlamentarios, en alusión directa al quiebre que estaría viviendo la cartera, según recogió La Tercera.

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