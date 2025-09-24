Preocupación por seguidilla de temblores este miércoles en el norte: Sismo alcanzó magnitud de 5,1 - Chilevisión

Solo en la jornada de este miércoles 24 de septiembre, se han registrado al menos 10 sismos de diversa intensidad en la zona norte.

Durante la mañana de este miércoles se registró un sismo de mediana intensidad en Caldera, en la región de Atacama, que se suma a una seguidilla de temblores en el norte del país.

El movimiento telúrico ocurrió a eso de las 08:32 horas, tuvo una magnitud de 3.9 y se localizó a 99 kilómetros al oeste de Caldera.

Seguidilla de temblores en el norte de Chile

Solo en esta jornada, se han registrado al menos 10 sismos de diversa intensidad en diferentes puntos de la zona norte.

La situación ha generado preocupación, especialmente entre los habitantes de la región de Antofagasta, donde a eso de las 01:57 horas de la madrugada se registró un temblor de magnitud 5.1.

El epicentro de este último suceso se localizó a 61 kilómetros al norte de la mina La Escondida.

Según datos del Centro Sismológico Nacional (CSN), estos son los sismos registrados este miércoles: