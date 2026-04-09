“¡Por favor, ayúdenme!”: Hija de “Guatón” de Los Atletas de la Risa entregó crudos detalles previo a la muerte de su madre

Sandy acusa negligencia médica y, en ese contexto, envió un potente mensaje a los funcionarios del recinto asistencial, tras el comunicado que enviaron por la muerte de su madre.

Este jueves, Sandy, hija de Juan Carlos Donoso, el “Guatón” de Los Atletas de la Risa, entregó nuevos detalles sobre la muerte de su madre, Myriam Salazar, el pasado miércoles en la ex Posta Central.

La mujer acusa negligencia por parte del personal médico del recinto, quienes no habrían asistido a tiempo a Myriam, generándose su muerte a raíz de un shock séptico con foco abdominal por una pancreatitis aguda.





¿Qué dijo Sandy?

“Solo le tomaron la saturación en el dedo y le preguntaron sus antecedentes clínicos; mi mamá les dijo que tenía pancreatitis”, indicó Sandy en conversación con LUN.

En esa misma línea, aseguró que su madre “se retorcía de dolor y decía: ‘¡Por favor, ayúdenme!’ y nadie decía nada”.

Myriam ingresó a la ex Posta Central cerca de las 20:30 horas del día martes 7 de abril, y a las 02:00 am del día miércoles 8 ingresó nuevamente al triage.

“La levanté de la silla de ruedas y la senté en un sillóncito. Mi mamá seguía pidiendo ayuda, decía que ya no aguantaba más”, explicó Sandy.

Tras el comunicado del recinto asistencial, donde aseguran que van a revisar los antecedentes clínicos, Donoso envió un potente mensaje a los funcionarios de salud que trabajan en dicho lugar.

“Cuando trabajas en esta área, vives la muerte a diario, pero jamás esperas terminar haciéndole RCP a tu mamá. En la posta actuaron con total inhumanidad. Ella gritaba del dolor y no la ayudaron”, comenzó diciendo.

Asimismo, Sandy añadió: “Entiendo que son seres humanos, que se cansan, que tienen que hacer unos turnos agotadores de 24 a 36 horas, mi mamá también los hizo cuando trabajaba”.

“Pero la ética y la humanidad no se pueden perder jamás, por más cansancio que sientan”, cerró.