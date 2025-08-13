El mecanismo por el que homicida de Daniel Zamudio podría salir antes de prisión - Chilevisión

Se trata de Alejandro Angulo, uno de los cuatro condenados por el crimen que, de aprobarse su reducción de condena, podría salir de la cárcel tras cumplir con 13 años de presidio.

Alejandro Angulo, uno de los cuatro condenados por el homicidio de Daniel Zamudio en 2012, podría salir de la cárcel antes de lo previsto si se aprobara la reducción de su condena.

Según reveló La Tercera, luego de varias apelaciones de su defensa, la Corte Suprema ordenó que se evalúe otorgarle la reducción de su condena -originalmente de 15 años- tras pasar 13 años tras las rejas.

Acorde a lo que estipula la ley, este beneficio podría reducir hasta dos meses de pena por cada año que ya ha cumplido de presidio, esto sería de un total de 26 meses, cuando le faltan solo 19 para cumplir su condena.

Posible reducción de condena

Si bien la defensa de Angulo argumentó que es un candidato viable para acceder a la reducción, desde Gendarmería apuntaron que una ley promulgada en 2022 condicionó los delitos que permiten acceder a este beneficio y, por ende, esto le impediría postular.

Pese a esto, el condenado apeló ante la Corte Suprema con el argumento de que la promulgación de esta normativa ocurrió después de que éste fuera condenado.

En esa línea, el tribunal terminó por darle la razón a Angulo, señalando que tanto el delito cometido por Angulo como el cumplimiento de su condena, ocurrieron antes de la nueva normativa, por ende “es aplicable al amparado el estatuto legal anterior a dicha reforma”.

En esa misma línea, la justicia determinó recientemente que Gendarmería deberá evaluar si el condenado cumple con los requisitos para acceder al beneficio conforme a lo que estipula la ley.