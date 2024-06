Jacqueline Van Rysselberghe tras bullada salida del SML: “Me dan ganas de acudir a la ley Zamudio” - Chilevisión

La psiquiatra y ex presidenta de la UDI, luego de renunciar este jueves al organismo, acusó discriminación y aseguró que no tenía "ningún motivo para inhabilitarse" del cuestionado peritaje que realizó.

La psiquiatra y ex presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, acusó discriminación al referirse a su comentada salida del Servicio Médico Legal de Concepción.

Fue este jueves cuando la profesional presentó su dimisión al cargo en el organsimo, luego del peritaje que realizó a una persona que cumple condena por causas por Derechos Humanos y que solicitaba una rebaja de la pena.

"Yo no pido los pacientes, a mí me los mandan. En esta polémica me llegó esta persona que yo no conocía, a la cual no tengo ninguna razón para inhabilitarme. No tengo familiares en Carabineros, ni militares ni nadie que esté en Punta Peuco", comenzó diciendo a Sabes.

Así, afirmó que solo realizó un "informe técnico" y acusó que su salida le "parece una discriminación". "Que se diga que porque yo soy de derecha no puedo hacer un informe de un paciente con Alzheimer sin tener un sesgo, me parece que es una falta de respeto francamente inaceptable", expresó.

"Me pidieron que hiciera una evaluación del estado de esa persona que hoy día está con una con una demencia avanzada y eso está corroborado con peritajes anteriores. Además, ahora tenía una resonancia magnética que ratificaba lo que estoy diciendo", recalcó.

Finalmente, tras decidir dejar el servicio, Van Rysselberghe criticó que porque "soy de derecha estoy inhabilitada para hacer peritaje me parece de una discriminación, me parece de verdad una falta de respeto. De repente me dan ganas de acudir a la ley Zamudio", cerró.