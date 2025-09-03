Según estudio de TECHO Chile: Plan de Emergencia Habitacional cumpliría solo el 27% de su meta en campamentos - Chilevisión

Según las conclusiones presentadas por la organización, si bien el avance general del plan alcanza un 80%, este corresponde apenas al 27% de familias en campamentos.

El Centro de Estudios de TECHO-Chile presentó esta semana el segundo reporte del seguimiento del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), donde señalaron que el cumplimiento de las metas para personas que viven en campamentos experimenta "un fuerte rezago".

Eso quiere decir que, del compromiso de entrega de 40 mil viviendas, solo 11 mil —hasta mayo de este año— efectivamente se cumplieron.

Las cifras en Chile

Cabe recordar que más de 120 mil hogares están emplazados hoy en campamentos, la mayor cifra en casi tres décadas. El informe, además, advierte que cumplir con la meta original habría significado dar respuesta a un tercio de ellos.

Según Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile, "las cifras muestran que el PEH no está logrando beneficiar a las familias que viven en campamentos".

"No estamos hablando de falta de voluntad, sino de la ineficacia de los instrumentos de política pública durante al menos la última década para que las familias salgan de los campamentos y accedan a una vivienda adecuada", afirmó.

El estudio analizó el avance de las dos estrategias que componen el PEH con foco en campamentos: Gestión Habitacional, que busca relocalizar familias mediante proyectos de vivienda, y Construyendo Barrios, que apunta a la radicación en el mismo terreno con acceso a servicios básicos.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hasta mayo de 2025 un 91,6% de los campamentos priorizados por el PEH estarían avanzando hacia una solución habitacional.

Javiera Moncada, directora de Estudios de TECHO-Chile, puntualizó que "si bien Construyendo Barrios se encuentra trabajando con el 91,6% de las familias contempladas, aún no existen antecedentes de entrega de viviendas".

Luego, explicó que "en el caso de Gestión Habitacional, se registraban 2.560 viviendas en ejecución, equivalentes al 16,9% de las 15.123 unidades proyectadas para campamentos de esta estrategia".

"Hasta mayo, se había entregado un 72,6% de la meta de este programa, lo que representa apenas un 27% del total de soluciones comprometidas para familias en campamentos", concluyó.

Sin embargo, de esa meta de 40.599, solo 10.986 habrían sido efectivamente entregadas a la fecha, lo que da cuenta de una brecha significativa respecto del avance general del plan.

La región Metropolitana es la que concentra el mayor déficit habitacional del país y más del 16% de las familias que viven en campamentos. A su vez, hasta la misma fecha, apenas llevan un 7,5% de avance.

Orientaciones

Gonzalo Rodríguez subrayó la necesidad de dar continuidad al Plan de Emergencia Habitacional más allá de un periodo de gobierno, con plazos realistas y un enfoque integral que articule la construcción de viviendas con programas sociales.

Para ello, plantea una coordinación intersectorial entre ministerios y servicios —como Desarrollo Social, Obras Públicas y Migraciones— y no depender únicamente del MINVU. Asimismo, propuso priorizar a las regiones con mayor déficit y reactivar la colaboración con la sociedad civil y el sector privado.

Según explicó, una solución integral requiere ir más allá de las viviendas, abordando otras dimensiones sociales, tales como la seguridad pública, el apoyo en la formalización, el trabajo con la niñez y adolescencia y la política migratoria.

"En diez años, los campamentos pasaron de 40 mil a más de 120 mil familias. Erradicar esta situación es condición indispensable para un Chile sin pobreza. El gobierno tiene la oportunidad de cerrar su periodo con una acción decisiva, articulando a las comunidades en campamento, sociedad civil, sector privado y Congreso en un plan que trascienda su mandato", añadió Rodríguez.