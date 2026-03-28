Pidió discresión y consultó por marcas de ahorcamiento: Esto declaró el primo de Nicolás Zepeda

La fiscalía francesa conversó en dos ocasiones con Juan Ramírez Contreras, enterándose de misteriosas preguntas y peticiones que tuvo el chileno en su paso por Barcelona.

Una de las pruebas más relevantes durante la investigación que terminó por condenar a Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki fue la declaración de su primo, a quien visitó en Barcelona tras reunirse con la joven japonesa.

Juan Felipe Ramírez Contreras, médico de profesión, realizó dos declaraciones durante el caso del chileno, enlas que reveló datos claves sobre la estadía de Zepeda en su casa.

Testimonio del primo de Nicolás Zepeda

De acuerdo con la declaración a la que tuvo acceso Contigo En La Mañana, Juan Ramírez expresó que el 6 de diciembre del 2016 su primo lo llamó para pedirle quedarse en su casa hasta el día 12 del mismo mes.





Pese a la información oficial, que sitúa esos días a Zepeda en Francia, este le contó a su primo que había ido hasta Ginebra (Suiza) para asistir a un congreso para sustituir a un profesor que había enfermado.

Una vez que se encontraron, Ramírez le consultó por Narumi, a lo que Nicolás indicó que “la relación con esta había terminado en septiembre y que desde entonces no la había vuelto a ver aunque sabía que ella se encontraba en Francia estudiando con motivo de un intercambio internacional”, señaló.

Durante la visita, Nicolás le preguntó al médico por cosas relacionadas a la asfixia y los signos de muerte, información que este recordó en una segunda declaración, además dejó en su casa una camiseta lavada y una navaja multiusos.





Sin embargo, algo que inquietó a Ramírez fue que su primo le pidió discreción con su visita y que no publicara nada en reddes sociales por un aparente “problema con su padre”.

La gota que colmó el vaso de la relación familiar de los primos fue al conocerse la desaparición de Narumi, cuando Juan quiso saber más información, pero Zepeda terminó manipulándolo para que no colaborara con la policía.

Revisa aquí el testimonio completo del primo de Nicolás Zepeda, quien lo alojó en Barcelona tras su visita a Narumi en Francia.