Makarena Moreno, cabo primero de Carabineros, resultó con graves quemaduras mientras ayudaba a sus familiares en medio de los incendios forestales. La institución detalló que no se encontraba en servicio.

Hasta la Clínica Indisa de la región Metropolitana fue trasladada una funcionaria de Carabineros que resultó quemada producto de los incendios forestales que afectan a la región del Bíobio.

Se trata de la cabo primero Makarena Moreno, quien se encuentra en dicho recinto asistencial luego de sufir lesiones mientras intentaba ayudar a sus familiares en la comuna de Penco.

Marcelo Araya, general director de la institución, confirmó el incidente y detalló que la uniformada no se encontraba en servicio al momento de lo ocurrido.