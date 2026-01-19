Así, cuando decidió ir en ayuda de su familia durante la emergencia, resultó con el 25% de su cuerpo quemado y con lesiones en sus vías respiratorias.
En vista de su complejo estado de salud, se han levantado campañas de apoyo en redes sociales hacia la carabinera, como una cadena de oración que se realizó anoche domingo, consignó Radio Bío-Bío.
De acuerdo con el último reporte de Senapred, 19 personas han muerto por los incendios. El número de damnificados alcanzó las 1.533 personas, mientras que la autoridad detalló que 325 viviendas han sido destruidas