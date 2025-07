Martín de los Santos envió desafiante mensaje a familia del conserje antes de su detención - Chilevisión

El empresario que estuvo varios días prófugo en Brasil intentó comunicarse con el hijo de la víctima de agresión con un agresivo mensaje.

Héctor Oyarzún, hijo de conserje agredido por Martín de los Santos, habló tras su detención y reveló un amenazante mensaje que recibió de su parte.

El empresario de 32 años fue capturado la noche del miércoles en la ciudad de Cuiabá, Brasil, muy próxima a la frontera con Bolivia.

Sin embargo, en la previa de su detención intentó contactarse insistentemente con el hijo de Guillermo Oyarzún.

Según reveló en Contigo en la Mañana el sujeto que estuvo por varios días prófugo le envió un mensaje a través de Instagram en un tono poco amistoso que decía “Perkin CTM”.

“Revisando redes sociales me fijé del mensaje pero no lo pesqué. No me dan ganas de contestarle cosas a él así que se lo compartí a la abogada”, aseguró Héctor Oyarzún, hijo de la víctima de 70 años.

No contento con eso, también trató de llamarlo a través de la misma red social, lo que sucedió en la madrugada del lunes para el martes, aunque Oyzarzún insistió en que “no pesqué, lo vi al día siguiente revisando pero se lo compartí directamente a la abogada”.

Por otra parte, el hijo del conserje agredido, descató que Martín de los Santos le haya ofrecido ayuda para llegar a un acuerdo. “Él nunca se ha acercado a la familia, solamente un tercero se contactó con nosotros y conmigo, a través de Instagram, ofreciendo ayuda ya que había sido contratado por la familia”, sentenció.

El mensaje de Martín de los Santos