Pdte. Boric confirmó la liberación de los chilenos detenidos tras la barbarie de Avellaneda - Chilevisión

La justicia argentina ordenó la libertad de los hinchas de Universidad de Chile. "Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros compatriotas", afirmó el mandatario.

El presidente Gabriel Boric confirmó la liberación de los chilenos detenidos tras los violentos incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América, en Argentina.

"Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la Fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina", comunicó el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, recalcó que "seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas".

Ordenan liberación de 104 hinchas detenidos

A través de un oficio, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) de Argentina ordenó la libertad de los 103 chilenos y un trasandino detenidos tras la denominada "barbarie de Avellaneda".

Según consignó BioBioChile, el documento instruyó al jefe de la estación de policía de Avellaneda, Javier Bibiano, que dispusiera la liberación “previa verificación de impedimento legal alguno y labrado del acta respectiva”.

La medida se concretó tras las gestiones realizadas por la Embajada de Chile en Argentina y Azul Azul.

Durante la jornada del jueves, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se trasladó a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.

"Bajo ninguna circunstancia podemos tolerar linchamientos. Eso se llama barbarie. Lo que aconteció ayer fue una expresión de barbarie", expresó Elizalde durante una conferencia de prensa conjunta.