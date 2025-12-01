 Pasó la noche en el fuselaje: La historia del rescatista del “Milagro de los Andes” que murió a los 81 años - Chilevisión
01/12/2025 18:45

Pasó la noche en el fuselaje: La historia del rescatista del “Milagro de los Andes” que murió a los 81 años

Osvaldo Villegas tenía 28 años cuando entregó contención a los sobrevivientes durante 24 horas antes de ser rescatados. Dicho episodio lo dejó con un shock por estrés post traumático.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes se reportó la muerte de Osvaldo Villegas a los 81 años, voluntario de Socorro Andino que participó en el rescate de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido también como el "Milagro de Los Andes", ocurrido en el año 1972.

Los actos fúnebres del rescatista se realizarán a partir de este lunes en el cuartel del Cuerpo de Socorro Andino de la Región Metropolitana que se ubica en Avenida Ricardo Cumming 329, comuna de Santiago.

La historia de Osvaldo Villegas

La historia de Osvaldo Villegas con los rugbistas uruguayos se remonta al 22 de diciembre de 1972, cuando él tenía 28 años. Según relata el libro "Arriba en la Cordillera", Villegas fue convocado a eso de las 05:00 horas en el grupo 10 de las Fuerzas Aéreas.

Ahí, se le mencionó que habían sobrevivientes del avión uruguayo que estaba extraviado en la Cordillera de Los Andes.

Osvaldo pasó casi 24 horas con los sobrevivientes dentro del fuselaje del avión, puesto que durante el primer día el rescate no pudo llevarse a cabo y tras haber dado contención a las víctimas de la tragedia, salió de la montaña con un shock por estrés post traumático.

El rescate cambió la vida de Villegas para siempre y tuvo una amplia carrera de 56 años de servicio como rescatista de Socorro Andino, donde fue querido y admirado.

Finalmente, cabe destacar que Osvaldo Villegas fue voluntario honorario de dicha institucion, ejerció como montañista y también fue integrante del Club Andino Águila Azul.

