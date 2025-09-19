 Parada Militar 2025: Nuevas razas de perros se suman a la detección de drogas en espacios reducidos - Chilevisión
Minuto a minuto
El lado B de la Parada Militar 2025: Miles de asistentes y los nuevos cachorros que se integran Parada Militar 2025: Nuevas razas de perros se suman a la detección de drogas en espacios reducidos Con música en vivo y globos: Así fue el emotivo funeral de hermanos que murieron en Lican Ray Actualización balance Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó seis muertos y 149 detenidos Comandante Iturriaga ante casos de narcotráfico en FFAA: “Son verdaderos traidores”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/09/2025 19:44

Parada Militar 2025: Nuevas razas de perros se suman a la detección de drogas en espacios reducidos

En el desfile participaron los clásicos perros de servicio y, por primera vez, ejemplares más pequeños entrenados para detectar drogas en espacios de difícil acceso.

Publicado por Gabriela Valdés

Como todos los años, durante la Parada Militar 2025, los aplausos se concentraron en la participación de los perros de Carabineros.

El desfile incluyó no solo a los canes de servicio que ya son tradición, sino también a ejemplares de menor tamaño, presentados por primera vez como parte de las unidades especializadas en detección de drogas en lugares de acceso reducido.

Entre las nuevas incorporaciones resaltaron el Pastor Ganadero Australiano y los Beagles, razas cuya baja estatura facilita el trabajo de detección en espacios reducidos.

En el desfile también estuvieron presentes ejemplares en etapa de socialización, en su mayoría Golden Retriever, reconocidos por su temperamento amigable y su facilidad para trabajar junto a sus guías.

Sin embargo, quienes se ganaron la mayor atención del público fueron los cachorros recién integrados a la institución, entre ellos Mohana, Merlot, Merlina, Maite y Mango, que tuvieron su primera aparición en la elipse del Parque O’Higgins.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Parada Militar 2025: Revive aquí la transmisión completa desde el Parque O’Higgins

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Parada Militar 2025: “Impecable” arribo de paracaidistas marcó el inicio del desfile

Entre sus filas estaba presente una mujer, marcando un hito dentro de la institución y aunque las condiciones climáticas pudieron afectar la caída, la presentación fue "impecable", expresó el presidente Gabriel Boric.

19/09/2025

Parada Militar 2025: Revive aquí la transmisión completa desde el Parque O’Higgins

Como cada año, el tradicional evento se realizaó en el Parque O'Higgins, con la presencia de miles de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.

19/09/2025

“Se fue amenazando”: Reportan complejo momento laboral de Kel Calderón

La situación llega tras una serie de polémicas en las que Kel se ha visto envuelta, como una disputa con su hermano, Nano Calderón, en abril de este año.

18/09/2025

“Es una niña”: Madre venezolana defendió a su hija tras críticas por baile de Fiestas Patrias

La pequeña había realizado un baile típico venezolano durante el acto de Fiestas Patrias del colegio donde estudia y aunque su madre explicó que fue una decisión de la directiva, los internautas llenaron la publicación de críticas.

18/09/2025