Parada Militar 2025: Nuevas razas de perros se suman a la detección de drogas en espacios reducidos - Chilevisión

En el desfile participaron los clásicos perros de servicio y, por primera vez, ejemplares más pequeños entrenados para detectar drogas en espacios de difícil acceso.

Como todos los años, durante la Parada Militar 2025, los aplausos se concentraron en la participación de los perros de Carabineros.

El desfile incluyó no solo a los canes de servicio que ya son tradición, sino también a ejemplares de menor tamaño, presentados por primera vez como parte de las unidades especializadas en detección de drogas en lugares de acceso reducido.

Entre las nuevas incorporaciones resaltaron el Pastor Ganadero Australiano y los Beagles, razas cuya baja estatura facilita el trabajo de detección en espacios reducidos.

En el desfile también estuvieron presentes ejemplares en etapa de socialización, en su mayoría Golden Retriever, reconocidos por su temperamento amigable y su facilidad para trabajar junto a sus guías.

Sin embargo, quienes se ganaron la mayor atención del público fueron los cachorros recién integrados a la institución, entre ellos Mohana, Merlot, Merlina, Maite y Mango, que tuvieron su primera aparición en la elipse del Parque O’Higgins.