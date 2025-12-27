 "Para retomar con fuerza...": Jeannette Jara sorprende con reaparición en redes a dos semanas de derrota - Chilevisión
Sin agua y en pleno verano: las razones del cierre de históricas piscinas en el Cerro San Cristóbal Por muerte de conscripto en Putre: Decretan prisión preventiva para excapitán del Ejército Quedó en prisión preventiva: Así cayó el autor de balacera en edificio "sin ley" de Independencia "Nos estábamos quemando vivos": El impactante testimonio de damnificada por incendio en Pudahuel Incendio forestal en Laguna Caren: Destruyó una casa y obligó la evacuación de cuatro zonas de Pudahuel
27/12/2025 20:40

"Para retomar con fuerza...": Jeannette Jara sorprende con reaparición en redes a dos semanas de derrota

La excandidata presidencial apareció respondiendo a un usuario que señaló extrañarla a través de su cuenta de X.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, la excandidata presidencial Jeannette Jara sorprendió al reaparecer con un posteo en redes tras la derrota el pasado 14 de diciembre.

Esto, luego de que un usuario de X publicara un mensaje señalando "echo de menos a Jeannette Jara", etiquetando a la exministra del Trabajo. 

Lo anterior ocasionó que Jara se pronunciara y le respondiera actualizando públicamente su presente a dos semanas de la segunda vuelta. 

Jeannette Jara sorprende con reaparición en X

A través de su cuenta oficial de X, Jeannette Jara respondió al usuario señalando que está "todo bien por acá, aún unos días de descanso y familia". 

En la misma línea, Jara agregó estar preparándose "para retomar con fuerza".

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

Incendio forestal en Laguna Caren: Destruyó una casa y obligó la evacuación de cuatro zonas de Pudahuel

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, desde Senapred activaron la mensajería SAE.

27/12/2025

Emergencia en Santiago: Incendio en la Alameda dejó una bodega destruida y locales afectados

Personal de bomberos indicó que la emergencia afectó a un outlet que contiene en su interior bodegas y locales de comida rápida.

27/12/2025

Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado

El hombre fue visto por última vez compartiendo con un amigo en una plaza. La familia apunta a cámaras de seguridad del sector que habrían captado un extraño momento en donde el joven habría salido "arrancando".

27/12/2025

Confirman muerte del concejal de San Antonio Milko Caracciolo en costa de Pichilemu

Según los primeros antecedentes, el edil murió mientras practicaba pesca en Playa Hermosa, en la Región de O’Higgins.

27/12/2025