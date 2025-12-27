"Para retomar con fuerza...": Jeannette Jara sorprende con reaparición en redes a dos semanas de derrota - Chilevisión

La excandidata presidencial apareció respondiendo a un usuario que señaló extrañarla a través de su cuenta de X.
Durante la tarde de este sábado, la excandidata presidencial Jeannette Jara sorprendió al reaparecer con un posteo en redes tras la derrota el pasado 14 de diciembre.
Esto, luego de que un usuario de X publicara un mensaje señalando "echo de menos a Jeannette Jara", etiquetando a la exministra del Trabajo.
Lo anterior ocasionó que Jara se pronunciara y le respondiera actualizando públicamente su presente a dos semanas de la segunda vuelta.
A través de su cuenta oficial de X, Jeannette Jara respondió al usuario señalando que está "todo bien por acá, aún unos días de descanso y familia".
En la misma línea, Jara agregó estar preparándose "para retomar con fuerza".
Todo bien por acá, aún unos días de descanso y familia, para retomar con fuerza! Cariños— Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 27, 2025