“Me dijo que debíamos…”: Hija reveló estremecedor relato del trágico ritual mapuche donde murió su padre - Chilevisión

En agosto, una ceremonia de sanación realizada a orillas del río Pilmaiquén terminó con una adolescente de 15 años y un hombre adulto fallecidos, tras ser arrastrados por el caudal. Este es un testimonio de una testigo.

A tres semanas de la fatal ceremonia de sanación mapuche que terminó con un adolescente y un hombre fallecidos, tras ser arrastrados por el río Pilmaiquén, fueron revelados nuevos detalles del incidente.

Este martes, La Tercera reveló la declaración de una testigo clave, hija del hombre fallecido, quien interpuso una querella contra la machi Millaray Huichalaf, a cargo de la ceremonia.

En su relato, la mujer que ayudó a la autoridad mapuche en la preparación y realización del ritual, acusa que, en medio del caos, luego de que la menor de 15 años fuera arrastrada por el caudal, esta le ordenó que, "ocurriera lo que ocurriera, debían finalizar la ceremonia".

El relato de testigo clave

Según explicó la mujer, del ritual de sanación participó un grupo de personas, entre los que estaban una adolescente, una mujer adulta y una pareja de ciudadanos argentinos.

Parte de la ceremonia incluía que la menor de edad debía ser bañada en el río Pilmaiquén antes de practicarle el lawen (rito de sanación). Fue debido a esto que el grupo ingresó a las aguas del río.

Mientras el resto del grupo ingresó hasta que el agua les cubría las rodillas, la adolescente se internó más, con el agua cubriendo sus caderas y fue arrastrada. En eso, "la machi gritó que ‘se estaba yendo la niña’”, dice la declaración.

Acorde a lo detallado por la testigo, otros miembros del grupo fueron arrastrados mientras intentaban ayudar, mientras que, en medio del caos, la machi habría tomado su teléfono para llamar a Bomberos y Carabineros.

“Me indicó que, ocurriera lo que ocurriera, debíamos finalizar las ceremonias, procediendo a verter lawen al fuego y solicitando que ahumara la ropa”, señala la querellante.