Ocho miembros del Tren de Aragua fueron condenados por secuestro de empresario en Rancagua - Chilevisión

08/08/2025 19:15

Ocho miembros del Tren de Aragua fueron condenados por secuestro de empresario en Rancagua

Se trata de un grupo de extranjeros que operaba en las regiones Metropolitana y de O’Higgins. El Ministerio Público pidió penas que superan los 370 años y la sentencia se conocerá el próximo 25 de agosto.

Publicado por CHV Noticias

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua declaró culpables a ocho sujetos vinculados al Tren de Aragua por el secuestro de un empresario en la región de O’Higgins.

Se trata de un grupo de extranjeros que operaba en las regiones Metropolitana y de O’Higgins como un brazo de la organización criminal. 

El Ministerio Público pidió penas que superan los 370 años, pero podrían ser rebajados debido a que no se logró acreditar el delito de robo con intimidación. 

La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo lunes 25 de octubre donde se darán a concoer las penas de cárcel.

Empresario estuvo retenido por 38 horas 

El secuestro del empresario Rudy Basualdo se realizó el 8 de noviembre de 2023, cuando estuvo retenido por 38 horas en la comuna de Santa Cruz, región de O’Higgins.

En medio de su retención su familia recibió amenazas y exigencias de dinero para su liberación.

Finalmente, el hombre fue liberado tras el pago de cerca de $40 millones de pesos. 

