“Nunca se tomó en cuenta”: Jorge Escobar apunta a desconocida prueba en Caso Tomás - Chilevisión

El abuelo del menor de edad encontrado sin vida en febrero de 2021 en la comuna de Arauco entregó su alegato de clausura, previo a la decisión final que el tribunal dará a conocer este miércoles.

Jorge Escobar Escobar, abuelo de Tomás Bravo, entregó este martes su última declaración en el juicio por abandono de menor con resultado de muerte del niño, deceso ocurrido en febrero de 2021 en Caripilún, la comuna de Arauco.

En su declaración, el imputado también aprovechó su intervención para afirmar que en la carpeta investigativa no fueron consideradas otras dos muestras de ADN.

"Hay dos ADN que están en la carpeta que el Ministerio Público nunca tomó en cuenta y que todavía no toma en cuenta, pero están vigentes dentro la carpeta investigativa", advirtió.

Los últimos alegatos de Jorge Escobar en el juicio

"Del día uno de esta investigación me han querido a mi culpar del asesinato y todo lo que le pasó a Tomasito, ahora me pusieron otra porque no me pudieron culparme del Ministerio Público", expresó en su alegato.

En esa línea, Escobar señaló que "no hay argumentos" del Ministerio Público para incriminarlo por la muerte del pequeño: "Nunca he dejado a Tomasito solo para que se me perdiera o lo que le pasó".

Asimismo, el adulto mayor reclamó que todo el proceso judicial "ha sido malo" y que no hubo mayor atención a otras evidencias que podrían ser clave en el desarrollo del caso, consignó 24 Horas.

Finalmente, se refirió a la acusación de "abandono de menor con resultado de muerte" y justificó su actuar al asegurar que "es una tradición en el campo que uno sale con los niños y siempre ha sido así".

Cabe mencionar que el Tribunal Oral en Lo Penal de Cañete dará a conocer este miércoles 2 de julio si el tío abuelo de Tomás es absuelto del caso o declarado culpable.