“Lo sacaron de ahí”: La teoría del tío abuelo de Tomás sobre la desaparición del niño - Chilevisión

Jorge Escobar, único imputado en la investigación donde enfrenta cargos por el delito de abandono de menor con resultado de muerte, entregó hoy su declaración en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete.

El tío abuelo de Tomás Bravo, Jorge Escobar, entregó este miércoles su declaración en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, en el marco del juicio por la muerte del pequeño, quien fue encontrado sin vida en febrero de 2021 en la comuna de Arauco.

El hombre es el único imputado en la investigación donde enfrenta cargos por el delito de abandono de menor con resultado de muerte. En su testimonio relató de forma inédita las últimas horas que pasó con el niño.

Jorge Escobar acusó intervención de terceros

El relato comienza la tarde del 17 de febrero de 2021 cuando salió con el niño a buscar unos terneros, momento en que se percató que faltaba una vaca.

"Lo tomé de la mano a mi Tomasito y seguimos caminando hacia adentro donde estaban los animales”, recordó.

Según constató Radio Bío Bío, al no encontrarla continuaron el recorrido y llegaron donde estaban los animales, momomento en que dejó solo al niño para "bajar a corretear a los animales".

Después de 2 o 3 minutos, aseguró, Tomás ya no estaba. “Lo pierdo de vista y ahí lo llamo y no contesta, y subí nuevamente a verlo porque no contestó. Cuando llego arriba, en el camino, no estaba”, afirmó.

“(Encontré) unos pasitos, huellitas de como tres metros donde él (Tomás) caminó, pero antes de llegar a la barranca como que desaparecieron esas huellas”, detalló también en el juicio.

El momento clave de su intervención llegó cuando Escobar aseguró que al niño "lo sacaron de ahí, alguien lo sacó de ahí. "Hay incluidas terceras personas en esto", recalcó.

Incluso aseveró que en el mismo lugar encontraron otros restos de ADN, pero acusó que "nadie buscó eso". "En el primer día de investigación tuvieron esos ADN, pero nadie los ha buscado”, concluyó, de acuerdo con el medio antes mencionado.