“Nos faltó vivir tanto”: Pareja de joven futbolista muerto en incendios se despide con emotivo mensaje - Chilevisión

 "Nos faltó vivir tanto": Pareja de joven futbolista muerto en incendios se despide con emotivo mensaje
20/01/2026 19:52

“Nos faltó vivir tanto”: Pareja de joven futbolista muerto en incendios se despide con emotivo mensaje

El joven, muerto junto a su madre, cursaba la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello sede Concepción, donde estaba en cuarto año. 

Dentro de las víctimas fatales del incendio forestal que afectó a la comuna de Penco, en la región del Biobío, están Álvaro Aroca, futbolista de 20 años que jugaba en el club amateur Lord Cochrane y su madre Paola Bustamante.

El joven cursaba la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello sede Concepción, donde estaba en cuarto año. 

"Como carrera e institución acompañamos a todos quienes, como nosotros, lamentan su partida, a sus familiares, amigos, compañeros y docentes", escribió en redes sociales la mencionada universidad.

Pareja de Álvaro Aroca publica emotiva despedida

Dicha publicación fue comentada por Catalina, pareja del joven, y quien escribió una emotiva despedida.

"Mi monito, tu carrera te llenaba el alma, eras el mejor y hubieras sido el mejor profesional por tu gran vocación. Siempre serás el amor de mi vida, nos falto vivir tanto, cumplir todas nuestras metas y planes juntos, no sé que haré sin ti, eras único mi Toti", manifestó. 

