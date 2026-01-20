“Nos faltó vivir tanto”: Pareja de joven futbolista muerto en incendios se despide con emotivo mensaje - Chilevisión

El joven, muerto junto a su madre, cursaba la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello sede Concepción, donde estaba en cuarto año.

Dentro de las víctimas fatales del incendio forestal que afectó a la comuna de Penco, en la región del Biobío, están Álvaro Aroca, futbolista de 20 años que jugaba en el club amateur Lord Cochrane y su madre Paola Bustamante.

El joven cursaba la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello sede Concepción, donde estaba en cuarto año.