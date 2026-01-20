“Nos faltó vivir tanto”: Pareja de joven futbolista muerto en incendios se despide con emotivo mensaje - Chilevisión

El joven, muerto junto a su madre, cursaba la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello sede Concepción, donde estaba en cuarto año.
Dentro de las víctimas fatales del incendio forestal que afectó a la comuna de Penco, en la región del Biobío, están Álvaro Aroca, futbolista de 20 años que jugaba en el club amateur Lord Cochrane y su madre Paola Bustamante.
"Como carrera e institución acompañamos a todos quienes, como nosotros, lamentan su partida, a sus familiares, amigos, compañeros y docentes", escribió en redes sociales la mencionada universidad.
Dicha publicación fue comentada por Catalina, pareja del joven, y quien escribió una emotiva despedida.
"Mi monito, tu carrera te llenaba el alma, eras el mejor y hubieras sido el mejor profesional por tu gran vocación. Siempre serás el amor de mi vida, nos falto vivir tanto, cumplir todas nuestras metas y planes juntos, no sé que haré sin ti, eras único mi Toti", manifestó.