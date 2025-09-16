“No cometió…”: Dan a conocer resultado del sumario de Gobernación Marítima sobre la lancha Bruma - Chilevisión

Según se informó, la investigación establecería la responsabilidad de los tripulantes del Cobra, por lo que hay sanciones sugeridas, tales como la caducidad de la licencia del patrón de pesca.

Se dieron a conocer los resultados del sumario de la Gobernación Marítima sobre la tragedia de la lancha Bruma, donde según los abogados y familiares de las víctimas, la embarcación hundida no cometió infracciones.

Sumario habría concluido que lancha Bruma no cometió infracciones

El abogado Rafael Poblete y en conversación con Radio Bío Bío, señaló que si bien el objetivo de la investigación administrativa era determinar las responsabilidades en la tragedia, el proceso acreditó que Bruma no incurrió en ninguna falta y que, al momento de ser impactada, estaba fondeada en alta mar de acuerdo a la normativa que rige la navegación.

En cambio, sobre el Cobra, embarcación acusada como responsable, el sumario habría establecido que escuchó ruidos y que, por lo tanto, se habría percatado de lo ocurrido.

Por todo esto, la Gobernación Marítima propondría sancionar al patrón de pesca, Roberto Mansilla, con la caducidad de su licencia de navegación, lo que será decidido ahora por una Corte Marítima.

