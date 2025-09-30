“No aguanto más”: “Viuda negra” chilena detenida en Argentina rompió el silencio desde la cárcel - Chilevisión

Antonella Marín es una actriz de 35 años que permanece recluida tras ser acusada de drogar y luego robar a hombres que conocía en aplicaciones de citas. En un extenso texto relató sus días en prisión.

Detalles de su estancia en la cárcel contó la chilena Antonella Marín, quien fue apodada en Argentina como "viuda negra" tras ser detenida por presuntamente seducir, drogar y posteriormente robar a unos cuatro hombres en Mar del Plata.

La actriz de 35 años permanece recluida en la cárcel de Batán y, gracias a una particular medida de la justicia argentina, ha podido utilizar su celular desde el centro penitenciario. Allí dio a conocer la realidad que estaría enfrentando.

"Hoy no aguanto más. Mi cuerpo ya no tiene fuerza; siento una sensación que no sentí jamás. Lloro, y por primera vez no puedo parar; y acá en la cárcel el llanto no está permitido. Son muchos mis dolores: me tratan como a un perro herido", sinceró.

En un escrito que ya no está disponible, la intérprete escribió en Instagram: "No sé qué hacer ni cómo comportarme, no entiendo los códigos de la cana. Hemos pasado una semana de mucha hambre; la pobreza se hizo demasiado presente en la celda".

"Nos dan dos comidas al día; a mí me dan lechuga sola y otras cosas que no se pueden ni comer. ‘Árreglate como puedas’: las que tienen familia les acercan cosas; yo no tengo a nadie. La fiera herida se cansa, se debilita, a veces demasiado”, agregó.

La curiosa reflexión de Antonella sobre sus delitos

"Es doloroso ser sensible en un lugar insensible. Tengo el cuerpo lleno de tortura; lloro en el patio todo lo que puedo. Mi abogada no me defiende en nada, ya ni me contesta; pierdo la esperanza en el sistema público. Se me rompe el alma, el cuerpo, el corazón", reconoció en la plataforma.

Posteriormente, la intérprete contó que "estuve todo el fin de semana enferma". "Todos mis males empeoraron y nadie me ayudó, ni siquiera quienes tienen el deber de hacerlo. Mandé tres oficios para que el médico del penal me viera":

"Acá le dicen ‘el veterinario’, porque nos tratan como a perros. En este lugar nunca creen que estamos enfermas; y si lo hacen, nos hacen sentir que lo merecemos”, dijo en el post.

Finalmente y pese a las graves acusaciones en su contra, Antonella Marín reflexionó que los delitos que cometió también la expusieron a peligros, sobre todo, según dijo, considerando su posición como mujer.

“Todo el mundo sabe que mi caso tiene que ver con ser viuda negra, pero me parece importante recalcar que es un tipo de delito que nos expone muchísimo a nosotras al peligro”, cerró.