“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas - Chilevisión

26/09/2025 08:07

“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas

Antonella Lorena Marín Quintero, actriz, gestora cultural y directora de 46 fue detenida a comienzos de agosto por seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

Publicado por CHV Noticias

Como "viuda negra" fue apodada la mujer chilena de 35 años detenida en Argentina acusada de seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

Se trata de la actriz y directora teatral chilena Antonella Lorena Marín Quintero, quien fue arrestada el pasado 11 de agosto por su presunta responsabilidad en los ilícitos que concretaba en aplicaciones de citas.

Uno de los casos recogidos por la prensa trasandina fue el de un hombre de 46 años que invitó a la imputada a un departamento en el barrio La Perla tras conocerla en la plataforma Facebook Parejas.

Adentro del inmueble la víctima comenzó a sentir una picazón mientras tomaban té. Luego, en medio de una fuerte somnolencia terminó desvaneciéndose y cayó subre una estufa encendida.

Permaneció inconsciente por más de 12 horas y tras sufrir graves quemaduras llegó su expareja a dejar al hijo que tienen en común. Al no recibir respuesta, miró por la mirilla y pidió ayuda a la policía.

El sujeto fue internado de urgencias y permaneció tres días hospitalizado producto de los efectos de la droga, la cual le provocó arritimas, quemaduras y problemas a la vegija. "Si tomaba un sorbo más del té podría haber muerto", dijo el médico a la familia.

Quién es Antonella Marín y cómo fue capturada

Entre los elementos sustraídos se encuentran celulares, costosa ropa, equipos de sonido, relojes de lujo, computadores y dinero en efectivo. Según portales trasandinos luego los vendía en la aplicación Marketplace.

Antonella es actriz, gestora cultural y es directora general en La Musa Estudio de Arte y Corazones Rojos Encuentro de Arte Feminista. Ha dirigido siete obras escénicas junto a la agrupación.

En 2018 participó en el programa Tu Voz Local de Quinta Visión, donde realizó un análisis sobre el Festival de Viña del Mar y el rol de las candidatas a reina del certamen

El momento de su detención llegó cuando la propia familia del hombre del caso antes mencionado halló el perfil de la mujer en Tinder. Luego simularon estar interesados en comprar una chaqueta que ofrecía en redes sociales.

Posterior a ello pactaron un falso encuentro para comprarla en un café, donde policías de civil montaron un operativo y lograron capturarla. Quedó imputada por robo agravado y hoy se encuentra con arresto domiciliario. 

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

