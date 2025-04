“Ninguno tenía signos”: Presunta tercera víctima revela últimos minutos de Mylan y Martina en tragedia en Monumental - Chilevisión

La menor, quien habló de manera exclusiva con CHV Noticias, afirmó que fue empujada por un grupo de hinchas y cayó al piso junto a Mylan, a quien luego vio muy herido y a Martina en muy grave estado.

CHV Noticias y de manera exclusiva tuvo acceso al relato de una testigo y presunta nueva víctima de la tragedia en el Estadio Monumental, donde fallecieron dos personas, Mylan (12) y Martina (18).

La menor de edad afirmó que fue empujada por un grupo de hinchas y cayó al piso junto a Mylan, a quien luego vio muy herido y a Martina en muy grave estado.

"Me paro para tratar de ayudarlo (Mylan) en lo que me cae una reja encima, me pega en la cabeza y caí al piso. Altiro pasa el carro lanzagases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y quedé inconsciente entre el golpe en la cabeza y el dolor", señaló.

"Despierto al rato. No sé cuanto estuve inconsciente en el piso con la reja encima. Me ayudan y me sacan la reja y me ayudan a caminar porque me dolía mucho la pierna. Estaban los carabineros todo el rato mirando lo que había pasado", agregó.

Presunta nueva víctima acusa que Carabineros no prestó ayuda

"Algunos carabineros lloraban y estaban en shock, pero no hacían nada. Mylan estaba con mucha sangre y Martina estaba casi convulsionando y ellos solo miraban. No hicieron nada por ayudarlos", detalla el testimonio exclusivo al cual tuvo acceso CHV Noticias.

"Sale una paramédica del estadio y le tomó los signos vitales a Mylan y Martina, ninguno tenía. Ahí se baja el chofer del carro y se queda mirando, tampoco hace nada. Después de como dos minutos llega un carabinero y me pide que me vaya y yo le digo que no puedo caminar y me vuelva a decir que me vaya rápido", manifestó.

Por último, la testigo afirmó que le volvió a pedir a Carabineros que la trasladara al hospital, pero estos la ignoraron. Finalmente, la menor fue hasta el Hospital Sotero del Río, a diferencia de Mylan y Martina, que fueron trasladados a la clínica Bupa de La Florida.

Debido a las consultas realizadas por CHV Noticias, el hospital ubicado en la comuna de Puente Alto informó que el día 10 de abril, cuando ocurrieron los graves incidentes, una menor de edad ingresó al recinto y constató lesiones tras denunciar haber sido atropellada por un vehículo policial.