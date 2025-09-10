Miss Valdivia aclaró vínculo con Katia Hoffmann, finalista que protagonizó pelea a cuchillos - Chilevisión

A través de redes sociales, se viralizaron los registros del enfrentamiento a la salida de una discoteque en Valdivia. En ellos se observa a la modelo atacando a otra mujer con un arma blanca.

La organización de Miss Valdivia se desmarcó de los violentos registros protagonizados por Katia Hoffmann, influencer y modelo que participó en la última edición del certamen.

A través de redes sociales, se viralizaron los registros de una pelea a la salida de una discoteque en Valdivia, en la región de Los Ríos. En ellos se observa a Hoffmann atacando a otra mujer con un arma cortopunzante.

Testigos indicaron que la trifulca comenzó al interior del club nocturno, aparentemente por una disputa amorosa.

Miss Valdivia rechazó violenta pelea protagonizada por finalista

Al respecto, el certamen de belleza salió al paso por los "hechos recientemente difundidos en medios locales y nacionales, en los que se ha visto involucrada una de las finalistas de nuestra última edición".

"Lamentamos profundamente la situación ocurrida y, ante todo, queremos dejar en claro que el certamen Miss Valdivia no tiene relación alguna con estos actos", puntualizaron.

Asimismo, recalcaron que "la reina y primera Miss Valdivia es Constanza Carrasco, quien no tiene ninguna vinculación con estos hechos. Su esfuerzo, disciplina y mérito en el transcurso del concurso, no deben ni pueden ser menoscabados por actos que le son totalmente ajenos".

"Reiteramos que rechazamos de manera categórica toda forma de violencia, ya que creemos firmemente en la importancia de promover espacios seguros y positivos para nuestras participantes y la comunidad en general", agregaron.

Finalmente, la organización del certamen indicó que "ante la gravedad de los hechos ocurridos, esperamos se desarrollen los procesos correspondientes, ya sean administrativos o legales, en el caso de que así se determine".