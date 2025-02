La ministra del Interior, Carolina Tohá, también abordó la realización del Festival de Viña 2025 y señaló que "con mucha pena, que en este momento, no se puede realizar. No hay luz en la ciudad, no hay luz en el entorno". "En este momento, lo que está pasando es que se está tramitando un Estado de Excepción, un toque de queda, en esa región. Responsablemente, es lo que corresponde", añadió.