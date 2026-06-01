Ministro García Ruminot por Registro de Vándalos: “No se trata de actuar con arbitrio o fuera de la ley”

El titular de la cartera Segpres explicó en que consiste la nueva medida anunciada por el presidente José Antonio Kast y detalló cómo se aplicarán las sanciones a quienes cometan ciertos delitos.

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, analizó en exclusiva en CHV Noticias la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.

El titular de la cartera abordó los principales anuncios que hizo el mandatario durante su discurso en el Salón de Honor del Congreso Nacional, tanto en materia de seguiridad, economía y beneficios sociales.

Respecto al ítem seguridad, se anunció la creación del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, con el que se buscará sancionar con la pérdida de beneficios socialesa quienes cometan delitos relacionados con incivilidades.





“Tenemos que esperar el proyecto definitivo para ver los detalles de cómo se va a ir aplicando. Pero consiste en que personas que cometen delitos tengan como pena accesoria la pérdida de beneficios sociales“, expuso.

En cuanto al criterio que se utilizará para aplicar las saciones, José García Ruminot detalló que el objetivo no es actuar fuera del marco reglamentario, sino que un complemento en caso de determinados delitos.

“No se trata de actuar arbitro ni de actuar fuera del marco de la ley, se trata de decirle a la sociedad de que cuando se cometen determinados delitos, particularmente los que atentan contra la propiedad o instituciones públicas, haya una sanción que signifique privarlo de beneficios sociales que son pagados con impuestos de todos los chilenos”, aseguró.