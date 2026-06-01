Expectación por nómina de 50 barrios más críticos de Chile: Pdte. Kast anunció plan de intervención

El proyecto se llevará a cabo a través del copamiento policial, patrullajes preventivos y operativos focalizados.

Durante la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, el mandatario anunció que próximamente se realizarán nuevas intervenciones barriales intensivas en al menos 50 barrios declarados como crítico, los que corresponderán al nuevo Plan de Intervención Barrial Intensivo.

“Vamos a demostrar la verdadera potencia y fuerza del Estado“, indicó la autoridad.

Dicho proyecto se llevará a cabo a través del copamiento policial, patrullajes preventivos y operativos focalizados. Hasta el momento, no se han dado a conocer cuáles serán los barrios que serán intervenidos; sin embargo, se prevé que sean aquellos con mayor porcentaje de homicidios y otros delitos de alta connotación pública, como aquellos relacionados con el crimen organizado.