Mineduc informa fechas para pago de bonos a profesores: Aún no reciben aguinaldo de Navidad - Chilevisión

Pese a que ya ha pasado más de un mes desde la Navidad, muchos docentes aún no reciben el aguinaldo correspondiente, además de otros bonos adeudados.

A más de un mes de las celebraciones de fin de año, docentes y asistentes de la educación de establecimientos municipales siguen sin recibir el aguinaldo de Navidad 2024.

Aunque el Ministerio de Educación confirmó que los recursos para este beneficio, junto con el Bono de Vacaciones y el Bono Especial, fueron transferidos a los municipios y corporaciones a mediados de enero, muchos sostenedores aún no han concretado los pagos.

Desde el Mineduc aseguraron que están gestionando con los municipios la entrega de los beneficios lo antes posible, entendiendo el impacto que estos retrasos generan en los funcionarios de la educación.

Fechas de pago según el tipo de establecimiento

El Ministerio de Educación detalló el estado de los pagos de los bonos de Vacaciones, Especial y Aguinaldo de Navidad, además del Bono de Desempeño Laboral (BDL), según el tipo de dependencia:

Establecimientos municipales : Los fondos fueron transferidos en la tercera semana de enero y corresponde a los municipios y corporaciones realizar los pagos a los trabajadores.

Establecimientos particulares subvencionados y de administración delegada : El pago de estos beneficios aún está en tramitación y será realizado a más tardar el 4 de febrero.

Servicios Locales de Educación Pública (SLEP): Los pagos ya fueron transferidos en su totalidad y se encuentran al día.

Bono de Desempeño Laboral: primeras y segundas cuotas

El Bono de Desempeño Laboral (BDL), que se paga en dos cuotas, tuvo su primer desembolso en enero para los funcionarios de establecimientos municipales y de administración delegada. En el caso de los SLEP, la primera cuota ya fue entregada en la mayoría de los casos, aunque en algunos servicios locales aún está pendiente:

Pagado en su totalidad: Chinchorro, Iquique, Atacama, Huasco, Puerto Cordillera, Valparaíso, Barrancas, Colchagua, Punilla Cordillera, Costa Araucanía, Aysén y Magallanes.

Pendiente y en proceso de reliquidació n: SLEP Gabriela Mistral, Andalién Sur y Llanquihue, con pagos programados para febrero.

SLEP que iniciaron funciones en enero de 2025: Los recursos para la primera cuota fueron entregados en diciembre a los municipios que administraban los colegios antes del traspaso. Por lo tanto, cada municipio debe realizar el pago de la primera cuota, mientras que la segunda será gestionada por el respectivo SLEP.

En cuanto a las comunas de Ancud y Lota, cuyos establecimientos fueron gestionados el año pasado por un Administrador Provisional, los pagos están pendientes. El Mineduc aseguró que está trabajando con los municipios para resolver la situación a la brevedad.

Finalmente, se informó que la segunda cuota del BDL será pagada durante febrero para todas las dependencias.

Molestia en el Colegio de Profesoras y Profesores

Desde el sitio web del Colegio de Profesoras y Profesores, publicaron un video de su presidente Mario Aguilar.

“Me voy a referir por tercera vez al tema de bonos y aguinaldo.. Me llegan reportes de colegas de distintos municipios y servicios locales donde les anuncia que no le van a pagar por completo los bonos y aguinaldo porque la plata aún no ha llegado desde el nivel central”, enfatizó.

En los tres minutos de duración, responsabilizó e increpó al Gobierno y su negligencia en los pagos de bonos a los funcionarios de la educación alrededor de todo el país.

Finalmente dejó en claro que por parte del colegio habran acciones: “Esto es una indolencia muy grande, una falta de sensibilidad.. Nosotros vamos a estudiar una presentación en Contraloría".