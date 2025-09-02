Metro de Santiago informa normalización del servicio en Línea 2 tras prolongado cierre - Chilevisión

Tras una suspensión del servicio que se extendió por más de dos horas, el tren subterráneo anunció el retorno total de uno de sus tramos (L2).

Cerca del mediodía de este martes, Metro de Santiago anunció la normalización del servicio de Línea 2 tras varias horas con estaciones cerradas.

Antes, el tren subterráneo había anunciado que El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño se encontraban sin servicio.

¿La razón? Según explicaron en sus redes sociales, el motivo fue la presencia de una persona en la vía.

Así, el servicio de Línea 2 solo estuvo disponible entre Vespucio Norte y Franklin y entre Lo Ovalle y Hospital El Pino.