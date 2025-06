Melipilla: Testigo asegura que guardia municipal dijo “que se saquen la...” al advertir mortal riña escolar - Chilevisión

Josefina, una madre que presenció la pelea que dejó un joven de 17 años fallecido, relató en Contigo en la Mañana que recibió una insólita respuesta de parte de los inspectores municipales al intentar evitarla.

A tres días del brutal crimen de un estudiante de 17 años en plena Plaza de Armas de Melipilla, una testigo de la riña reveló que intentó intervenir con seguridad pública del municipio y que, a cambio, recibió una insólita respuesta de parte de uno de los inspectores.

Se trata de Josefina, quien relató en Contigo en la Mañana que estaba caminando con su hijo cuando comenzó la pelea, por lo que de inmediato decidió acercarse a los funcionarios, también presentes en el lugar, según se aprecia en diversos registros del altercado.

Sin embargo, la respuesta que recibió estuvo lejos de ser la esperada pues, según contó, el funcionario omitió prestar auxilio y, en cambio, optó porque los jóvenes continuaran con la pelea.

"Me acerqué a seguridad, les dije 'están peleando' y que si podían hacer algo. No sé si puedo decirlo con estas mismas palabras, pero me respondieron 'que se saquen la chucha'", reveló en el programa de Chilevisión.

"Eso lo dijo un funcionario de seguridad pública de la municipalidad, lo podría hasta reconocer en la calle", recalcó la mujer, quien hizo hincapié en la nula respuesta de los agentes de seguridad que estuvieron en la plaza al momento del homicidio.

"Para desmentir a la misma alcaldesa (Paula Gárate) no prestaron primeros auxilios (los guardias municipales), no lo llevaron a un lugar hospitalario. Miraban y no se metieron en ningún momento, porque la alcaldesa dijo eso", acusó.

