“No corresponde”: La inesperada pugna entre Tohá y Jara que tensiona al oficialismo - Chilevisión

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y la precandidata presidencial, Carolina Tohá, protagonizaron un inesperado cruce de declaraciones que tensionó al oficialismo.

Los cuestionamientos comenzaron luego que la exministra del Interior señalara en una entrevista en Radio Infinita tener reparos con competir en una eventual primaria con el exalcalde Daniel Jadue, a raíz de su postura sobre Venezuela.

"He trabajado toda mi vida con el Partido Comunista, no tengo ninguna objeción con el PC, en lo más mínimo. En este tema tengo una objeción con la forma en que Daniel Jadue se ha planteado. Él se ha transformado en un defensor personal del proceso político, no es que tenga un matiz o una opinión", apuntó.

Horas después, Tohá, que ha sido crítica del régimen venezolano, recibió una réplica por parte de Jeannette Jara, quien la cuestionó por entrometerse y opinar antes de las definiciones de la colectividad.

"Creo que es un error tratar de presionar a un partido como el Partido Comunista de Chile, que tiene más de 102 años de historia, que tiene una larga tradición política en nuestro país", comenzó.

Enseguida, Jara subió el tono de la crítica y señaló que "no es bueno meterse en las internas de los partidos". "Creo que quienes están en política y quieren ser candidatos y candidatas mejor dedíquense a hacer propuestas más que a meterse a vetar nombres de uno o de otro partido. No corresponde", cerró.

El cruce entre ambas figuras acentúo las diferencias entre el Socialismo Democrático y el Partido Comunista, justo en medio de las negociaciones por una eventual primaria en junio.