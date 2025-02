“Mamá, perdóname”: Madre revela última charla con joven que lleva seis días desaparecido tras misterioso viaje a Vallenar - Chilevisión

El pasado jueves el joven tomó un bus desde su natal Curacautín, región de La Araucanía. Primero llegó a Santiago y luego tomó otro bus rumbo a La Serena para finalmente arribar a Vallenar.

Este jueves, se cumplirá una semana desde la desaparición de Jaime Acuña Espinoza, un joven de 17 años que tras salir de su trabajo tomó un bus desde su natal Curacautín, región de La Araucanía, hacia el norte.

Primero el joven llegó a Santiago y luego tomó otro bus rumbo a La Serena para llegar finalmente a Vallenar, donde se iba a juntar con una persona con la cual solo tenía relación por internet, ya que no lo conocía.

Desesperada madre busca a su hijo

Karen Espinoza, madre del joven, conversó con el matinal de TVN y reveló la última conversación que tuvo con él.

"En el bus él me manda un mensaje y me dice 'mamá, perdóname, lo siento, vas a pensar que soy el hijo más malo del mundo, pero me voy de viaje. Te quiero mucho, voy a volver, pero con platita'. Yo pensé que estaba bromeando porque no vi que haya hecho bolsos o algo", comenzó declarando.

La mujer señaló que le insistió para que se devolviera a su casa y hasta le suplicó que se bajara del bus, pero él le pidió que no se desesperara.

Además, el joven le reveló a su madre que se juntaría con alguien que había conocido por Instagram, por lo que la mujer hizo la denuncia ante la PDI. Sin embargo, tras esta acción de su preocupada madre, el celular del joven se apagó y no se sabe nada de él.

Por último, Karen Espinoza manifestó: "Hace como tres meses me había dicho que nos fuéramos de Curacautín a vivir a La Serena porque había harto trabajo. Me dijo que empecemos de cero los tres: Él, su hermana de 12 años y yo. Como tres o cuatro oportunidades lo conversamos".

Tras la primeras diligencias de la PDI, cámaras de seguridad de Vallenar lograron captar al joven el pasado 31 de enero, donde iba acompañado de una persona de sexo masculino y de una edad similar.