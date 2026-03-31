“Los lolos dicen ‘estoy pato’”: Pdte. Kast reconoció “error” en polémico posteo de “Estado en quiebra”

Durante una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el mandatario fue consultado sobre cómo se originó esta publicación que generó críticas en el mundo político.

El presidente José Antonio Kast reconoció como “un error” la polémica publicación en las redes sociales del Gobierno de Chile, donde se afirmaba que el Estado estaba “en quiebra”.

Durante una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el mandatario fue consultado sobre “¿cómo se explica un error de esa naturaleza?”, teniendo en cuenta las repercusiones que se originaron después del posteo, el que finalmente fue eliminado.

“Se genera una gran discusión en torno al concepto a nivel local. Al menos yo no he visto a ningún analista internacional que se haya quedado en el concepto“, partió respondiendo.

Luego, el jefe de Estado sostuvo que “las medidas que estamos tomando van para ordenar la caja fiscal, la gestión. Claro, se usa un concepto que es de uso coloquial“.





“Los lolos dicen ‘estoy pato’ y se usa un término coloquial inadecuado para un posteo y se corrige a los pocos minutos. Se reconoce un error, se retira y se tomarán las medidas para que no vuelva a ocurrir”, agregó.

Ante esto, le insistieron al mandatario explicar cómo se originó esta publicación. “Cuando uno está viendo cómo plantearle rápidamente a la ciudadanía una situación muy compleja, uno usa el concepto más común que usa la gente en el lenguaje coloquial“, contestó.

Luego de este post en redes sociales, la Contraloría General de la República envió un oficio a la vocera de gobierno, Mara Sedini, para explicar “sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones”.