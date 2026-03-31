“La confianza no se dio”: Pdte. Kast responde por salida de la directora de SernamEG con cáncer

En una entrevista transmitida por la Asociación de Radiodifusores de Chile, el mandatario aseguró que la decisión responde a criterios de confianza y gestión. “Tenemos miradas distintas de cómo gestionar”, sostuvo.

El presidente José Antonio Kast se refirió este martes a la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, quien está en tratamiento contra el cáncer de mama y se le solicitó la renuncia no voluntaria.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el mandatario reconoció la complejidad del caso y la enfermedad, aunque señaló que la decisión va en la línea de mejorar la gestión del organismo.

“Es un hecho lamentable, porque afecta la parte humana de una persona”, admitió, junto con agregar que “nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que es la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos”.

Pese al cese de sus funciones, Kast también afirmó que el gobierno tiene la intención de ayudar a Carrasco: “Hay una situación humana compleja. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico”.





Explicó motivos del gobierno para pedir renuncia

Finalmente, ahondó brevemente en los motivos que llevaron a pedir la renuncia no voluntaria, asegurando que responde a criterios de gestión y confianza. Además, dejó entrever problemas durante su administración en el gobierno del expresidente Boric.

“Tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas y, en este caso, la confianza no se dio, no se daba porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante”, sostuvo.

“Hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía y que justifican que uno tenga que priorizar el bien de todos los chilenos sin desconocer que hay una situación humana compleja y que tenemos que atender”, cerró.