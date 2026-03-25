Contraloría pidió explicaciones a Mara Sedini por polémico post sobre “Estado en quiebra”

El oficio firmado por la jefa del organismo fiscalizador, Dorothy Pérez, dio un plazo de cinco días hábiles a la titular de la Secretaria General de Gobierno para entregar una respuesta.

La Contraloría General de la República requirió este miércoles, vía oficio, un informe respecto de las publicaciones de la Secretaria General de Gobierno (Segegob) donde se afirmó en redes sociales que el Estado de Chile estaba “en quiebra”.

Fue la propia jefa del organismo fiscalizador, Dorothy Pérez, quien pidió a la titular del ministerio, Mara Sedini, aclarar las circunstancias del posteo del cual el propio ministro de Hacienda se desligó en un punto de prensa.

“Se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas”, dice el oficio.

Según detalla el documento, la respuesta deberá ser ingresada por la secretaria de Estado mediante la plataforma Ventanilla Única de la Contraloría dentro de un plazo de cinco días hábiles desde la recepción del oficio.





Publicación fue eliminada este miércoles

La controversial gráfica fue publicada ayer martes en las cuentas @gobiernodechile y @voceriadegobierno, pertenecientes a la Secretaría de Comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno. Fue eliminada en ambas durante esta mañana.

El encabezado decía “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco?” y, en cosa de minutos, generó repercusión en plataformas como Instagram como X por un párrafo que advertía la “quiebra” del Estado.

“Jamás ocuparía una palabra como esa, de que el Estado esté quebrado”, declaró horas después el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, en un punto de prensa que ofreció en el Congreso.

“Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda, 40 mil millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior. (…). Y lo estamos viendo en una situación fiscal muy compleja”, profundizó.