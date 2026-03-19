Contraloría confirmó “telefonazo” a Hospital Salvador por madre de exministra Aguilera

En el informe, el ente fiscalizador descartó “motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente”, por lo que la situación, agregó, “no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley”.

La Contraloría General de la República instruyó un sumario administrativo tras confirmar un “telefonazo” del jefe de asesores de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, para propiciar una atención preferencial de su madre en el Hospital Salvador en desmedro de otros pacientes.

El escrito sostiene que el 23 de diciembre de 2025, Manuel Nájera De Ferrari se comunicó “a través de diferentes medios con los directores del Hospital para informarles sobre la identificación de la paciente, la condición de su salud y sobre su traslado a la Unidad de Emergencia de ese recinto hospitalario”.

En concreto, se comunicó con tres personas: Jorge Zajjur Castro, director del hospital -quien estaba de vacaciones-; la directora subrogante, María Elena Sepúlveda Maldonado; y con Allan Mix Vidal, jefe de la Unidad de Emergencia que también estaba con feriado legal.





Tras estas conversaciones, se realizaron “coordinaciones internas” entre la directora (s) del hospital, el jefe de Unidad de Emergencia y la enfermera del mismo departamento. El organismo luego aseguró que no existen antecedentes que justifiquen una atención preferencial.

“No se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por lo que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República”, puntualiza el documento.

El informe también reveló que el tiempo de espera de pacientes con diagnóstico similar, que en el caso de la madre de Aguilera fue una fractura de cadera, llega a casi 41 horas, mientras que hay personas que han esperado más de 123 horas por una cama básica en el recinto.

Director del Hospital reconoció “telefonazos”

En respuesta al informe, el director del recinto, Jorge Zajjur, reconoció a Contraloría la existencia de comunicaciones entre el jefe de asesores de la ministra, además de comunicaciones internas entre la directora (S) del recinto, el jefe de la Unidad de Urgencia y la enfermera jefa de la referida unidad, consignó Radio Bío-Bío.

Pese a ello, descartó un trato preferente. “No se logra advertir que las comunicaciones descritas hayan justificado o provocado una atención preferente, toda vez que no existió instrucción alguna en tal sentido“, declaró. “Y, más relevante aún, porque la paciente no recibió una atención distinta o prioritaria respecto del resto de los usuarios”.

Vale recordar que fue el pasado 23 de diciembre cuando Lucía Sanhueza Vargas, de 87 años, fue operada por una fractura de cadera en el Hospital del Salvador 10 horas después de su ingreso al área de urgencias, lo que generó una serie de cuestionamientos por lo “express” de la intervención.

Luego se dio a conocer el fallecimiento de un paciente cuya operación había sido postergada. Por aquel entonces, el recinto aclaró que, previo al deceso, estuvo hospitalizado cinco días en estado grave en una Unidad de Cuidados Intensivos.