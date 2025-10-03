 ¿Qué desató el incendio en Costanera Center? La principal tesis del origen de la emergencia - Chilevisión
03/10/2025 09:50

¿Qué desató el incendio en Costanera Center? La principal tesis del origen de la emergencia

Giorgio Tromben, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, reveló cómo se inició el siniestro que afectó al centro comercial. "Había alrededor de 500 trabajadores en diferentes faenas", detalló.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se registró una emergencia al interior del Mall Costanera Center, en la comuna de Providencia, producto de un incendio.

Giorgio Tromben, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, indicó que a eso de las 5:30 horas recibieron el llamado porque "existía un fuego en un local" en el mencionado centro comercial.

"El fuego principalmente afectaba a la tienda Sketchers. En forma preventiva se da la alarma de incendio, eso significa que acuden más unidades y más personal al lugar", señaló Tromben.

Bomberos reveló origen de incendio en Costanera Center

De acuerdo a la autoridad bomberil, las llamas se concentraron en "una pantalla publicitaria de gran magnitud, de 3x2 metros en este caso".

"Bomberos trabaja en la extinción de esta pantalla y que no existiese propagación a los locales que tenía continuos y superiores. También empezó a trabajar en la segregación del material, en la remoción y lo más complejo es la ventilación", detalló.

Sobre esto último, el comandante explicó que "todos gases calientes y los humos se empiezan a propagar por esta tienda, el piso y los pisos superiores, por lo tanto fue complejo".

"Se precisó finalmente que había alrededor de 500 trabajadores en diferentes faenas, algunos en obras civiles, nocheros, guardias de seguridad, personal del mall", agregó.

A eso de las 08:36 de la mañana, Bomberos informó que las llamas ya fueron controladas.

