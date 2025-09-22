 Lo que se sabe del falso allanamiento en Puente Alto: Balacera en casa dejó 2 muertos - Chilevisión
22/09/2025 09:59

Lo que se sabe del falso allanamiento en Puente Alto: Balacera en casa dejó 2 muertos

Uno de los fallecidos resultó ser uno de los ocupantes del inmueble, un joven de 18 años. Otras dos mujeres quedaron heridas de gravedad, aunque fuera de riesgo vital.

Publicado por CHV Noticias

Impacto ha causado en Puente Alto el caso de unos sujetos que se hicieron pasar por carabineros para realizar un falso allanamiento a una vivienda, resultando en una violenta balacera que dejó dos fallecidos.

Todo ocurrió la noche del domingo, cuando un grupo compuesto por 10 antisociales, portando cascos y chalecos antibalas, llegó a bordo de dos vehículos hasta la población San Gerónimo.

Una vez dentro del inmueble, los desconocidos dispararon contra sus tres ocupantes: Dos mujeres de 22 y 30 años y un joven de 18 años, quien falleció producto de la gravedad de sus heridas.

Lo que se sabe del falso allanamiento en Puente Alto

Según informó el fiscal ECOH, Esteban Silva, el enfrentamiento se desató cuando los ocupantes de la casa se percataron que los supuestos policías eran, en realidad, delincuentes.

Esto dejó como saldo cuatro personas baleadas, de las cuales dos resultaron fallecidas: Una murió en el domicilio y otra "fue trasladada probablemente por familiares hasta un SAMU cercano".

La primera víctima fatal, detalló el persecutor, es un residente de la vivienda, un joven de 18 años.

En tanto que el segundo, probablemente, formaría parte de la banda criminal.

“El sujeto que está en el interior fallecido está como NN, y las personas que residen en el domicilio no lo reconocen como alguien del sector. Por lo tanto, muy probablemente haya sido parte del grupo de personas que ingresó al domicilio”, dijo Silva.

Las otras dos personas que recibieron disparos fueron dos mujeres que quedaron heridas de gravedad, aunque fuera de riesgo vital. El Laboratorio de Criminalística y el OS9 de Carabineros quedó a cargo de las indagaciones.

