La propuesta “hipoteca revertida” no está en el programa 2025 de Kast: Es de 2021 - Chilevisión

En redes sociales comenzó a circular que el candidato del Partido Republicano propone que los adultos mayores financien sus pensiones hipotecando su vivienda. Sin embargo, el trabajo de Alianza Comprueba demostró que eso es engañoso.

En noviembre de 2025 se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales y de acuerdo a la encuesta Cadem, el candidato José Antonio Kast es uno de los favoritos para triunfar en los comicios. En este contexto, desde inicios de agosto circula más de 11.600 veces en redes sociales la afirmación de que en su programa de gobierno, Kast propone que “los adultos mayores financien sus pensiones hipotecando su vivienda”. Sin embargo, esta idea no se encuentra en su programa de 2025; fue una propuesta hecha en 2021.

“La solución de #Kast a los jubilados: ‘que se coman la casa’. En el programa de José Antonio Kast hay una propuesta que pasa desapercibida, pero dice mucho sobre su mirada social: que los adultos mayores financien sus pensiones hipotecando su vivienda”, inicia una publicación en Facebook.

Esta sigue: “lo llaman ‘complementar con inmuebles’, pero en simple significa que, en lugar de un sistema que garantice pensiones dignas, los jubilados deben entregar la herencia familiar a los bancos para poder sobrevivir. Así funciona la ‘hipoteca revertida’: el pensionado recibe una fracción del valor de su casa y cuando muere, la propiedad pasa a manos de la banca”.



“En países como EE.UU. o España, este mecanismo ya se probó: ancianos estafados, patrimonio familiar perdido y desconfianza total. En América Latina casi nadie lo usa, porque nadie quiere hipotecar la vejez de su familia. La paradoja es brutal: Kast promete libertad, pero su propuesta para la vejez convierte el derecho a pensión en un negocio hipotecario. El mensaje de fondo es claro: si quieres jubilar, cómete tu casa”, indica el mensaje también compartido en X.

Afirmaciones similares han sido difundidas en, TikTok, Threads e Instagram acompañadas de una captura de pantalla en la que se lee la supuesta propuesta.



De acuerdo al texto, se sugiere “un sistema eficiente del tipo hipoteca revertida o una línea de crédito con garantía hipotecaria” como medida voluntaria para aquellos adultos mayores que quieran complementar sus pensiones.

Esta es la tercera vez que José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, se postula para la Presidencia de Chile. Anteriormente lo hizo en 2017, cuando quedó en cuarto lugar tras obtener el 7,93% de los votos.

Su segunda incursión a la carrera presidencial la realizó en 2021, donde pasó a segunda vuelta junto a Gabriel Boric. Perdió la elección tras obtener un 44,13% de los sufragios, contra el 55,87% que obtuvo el actual mandatario.

En esta tercera ocasión, de acuerdo a la última medición de la encuesta Cadem, Kast lidera las intenciones de votos con un 28% de las preferencias. En segundo lugar está la candidata oficialista, Jeannette Jara, con un 27%.

Una búsqueda en Google con las palabras clave “programa”, “Kast” y “2025” dirige al sitio kast.cl, portal en donde se aloja el documento de 38 páginas con las propuestas programáticas del candidato.

En materia previsional, el programa de Kast 2025 solo establece en la página 14: “vamos a realizar los cambios necesarios para asegurar las pensiones más altas posibles, manteniendo la propiedad individual de los fondos y siendo responsables con el gasto fiscal”.

Para ello, en la página 29, se detalla la propuesta “Chao préstamo al Estado”, cuyo objetivo es reemplazar el “préstamo” que realizan las personas al Estado -contenido en la reforma previsional en implementación- por inversiones “en instrumentos financieros en condiciones de mercado”.

En ninguna otra página del programa se menciona la propuesta de “hipoteca revertida”.

AFP Factual introdujo el documento a la herramienta Pinpoint para buscar palabras clave como “hipoteca revertida”, “garantía hipotecaria” o “inmuebles”.

Sin embargo, estos conceptos no aparecen en el nuevo programa.

Al realizar una búsqueda avanzada con los mismos términos en Google no se encontraron registros o declaraciones sobre la “hipoteca revertida” en agosto de 2025; sin embargo, sí se hallaron en el programa de 2021 de José Antonio Kast.

En la página 95 de este documento se puede encontrar el texto de la captura de pantalla difundida por las entradas virales. En 2021, Kast sugirió una alternativa voluntaria para aumentar las pensiones. Esta consistía en que “a partir del año 10 después de jubilar”, el pensionado podría optar a una “hipoteca revertida” o “línea de crédito con garantía hipotecaria” con tal de ver un aumento en el monto de su pensión.

