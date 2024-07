“La plata del IFE”: Revelan macabro motivo de Denisse Llanos y Hugo Bustamante para asesinar a Ámbar Cornejo - Chilevisión

La autora detrás del libro La niña Ámbar, reveló el frío actuar de la madre de Ámbar Cornejo, tras el macabro asesinato que cometió contra su hija de 16 años junto a Hugo Bustamante en julio del 2020.

Ivonne Toro, periodista y autora detrás del libro La niña Ámbar reveló la escalofriantes datos sobre la fría actiud de Denisse Llanos, madre de Ámbar Cornejo, tras los terribles hechos a los que sometió a la menor, quien finalmente fue brutalmente asesinada el 29 de julio del 2020 por ella y su pareja, Hugo Bustamante.

“A los 7 años comienza a ser abusada por su padrastro, el papá de su hermano, con quien vivía en ese minuto, junto a su madre”, comenzó detallando Toro a Meganoticias sobre la investigación que realizó durante 4 años respecto a la vida de la pequeña Ámbar.

“A Ámbar la amenaza este hombre, Juan Carlos Pérez, le dice que le hará daño a su hermano y a su mamá, cuando ella calla no es por temor en su vida, es por temor por la gente que quiere”, continuó relevando la periodista.

En esa línea, indicó: “Tiene miedo de denunciar porque le dijeron que podían hacerle daño a su mamá, quien no la cuidaba, no la quería, y ella (Ámbar) al revés”.

También, ahondó en cómo se comportó Denisse tras el bestial crimen que terminó con la vida de su hija de tan solo 16 años, asegurando que no demostró arrepentimiento alguno.

“Me quedó la sensación de que no se arrepiente, porque en algún minuto, en una conversación, ella me dice: 'lo peor de todo esto es que ahora estoy sola'. Hay una niña que fue asesinada que es su hija... Hay una mujer que hoy está sola, que es su madre, pero para ella lo peor es que ella está presa, sola y no puede conversar, no puede pasarlo bien”, desclasificó Toro.

“Esa es una estructura de personalidad de Denisse, de ser incapaz de ver al otro como alguien que merece respeto y cuyo dolor debe ser considerado. En el caso de Ámbar no es solo una desidia, es una intervención permanente para evitar que la niña fuera feliz”, complementó.

El motivo de Denisse Llanos y Hugo Bustamante para asesinar Ámbar Cornejo

Además, Ivonee reveló el impacto que tuvo en Ámbar cuando denunció a su primer agresión sexual: “Cuando ella denuncia a su primer agresor sexual, su dolor es que perjudicó a su mamá. Ella, frente a este desamor absoluto por parte de Denisse, responde con cariño, más allá de que el trato de ella fuera agresivo”.

Finalmente, la periodista también reveló el insólito motivo que entregaron Denisse y Hugo Bustamente para cometer el salvaje crimen contra Ámbar Cornejo.

“Existe el mal absoluto. Sin ninguna justificación, cuando ellos (Denisse y Bustamante) me explican por qué matan a Ámbar y me dan sus tres razones, con una frialdad absoluta, además, Denise diciéndome: 'También la matamos porque queríamos la plata del IFE'. Tú lo ves y dices, hay cosas que no tienen una explicación”.