Periodista detalló cómo obtuvo confesión de Hugo Bustamante: “Calza con el perfil de psicópata de manual” - Chilevisión

Hugo Bustamante, más conocido como el "Asesino del tambor", realizó una confesión que permitió el hallazgo de dos cuerpos en Villa Alemana, Región de Valparaíso. Se trataría de un doble homicidio que se suma a su prontuario que lo perfila como psicópata, teniendo 5 asesinatos a su haber.

Lo anterior se dio a conocer en el marco de una investigación periodística realizada por Ivonne Toro, quien tuvo al menos seis encuentros con el acusado y que se mantiene detenido por el crimen de la adolescente Ámbar Cornejo.

Así fue la confesión de Bustamante

Mientras la periodista recoletaba información sobre la menor de edad asesinada por este individuo con ayuda de su madre, Bustamante le entregó dos nombres claves: Elena Hinojosa y Eduardo Páez. Ambos desaparecidos en 1996.

"Llego con todos los antecedentes y empiezo a conversar con él, y calza con todo el perfil de lo que he leído de lo que es un psicópata de manual. Sólo no me calza que según todos los antecedentes que he recogido, los crímenes comienzan mucho antes", indicó Ivonne Toro a CHV Noticias, revelando las suspicacias que tenía en torno a Bustamante.

"El primer homicidio es el de Verónica y Eugenio cuando él tenía 40 años, y frente a eso, en la inquietud mía, le digo a quemarropa si ha matado a más personas. Y me dice que en ninguna parte sale eso... y esa no es una respuesta normal", complementó.

Ante eso, continuó la periodista, Hugo "dice 'le tengo un regalo sobre su pregunta, anote', y me da estos dos nombres". De esa manera inicia una investigación que dio con el paradero de la familia de las víctimas mencionadas, logrando reconstruir lo sucedido en 1996.

Karen Mascareño, sobrina de Elena, contó que cuando ocurrió la desaparición "nosotros hicimos muchas indagaciones. Pusimos la denuncia, seguimos varias pistas, avisamos lo que había pasado, y finalmente se cerró sin responsables. A mi mamá la retaron en la PDI diciendo que no buscara más".

Reunidos todos estos datos, la periodista enfrentó a Bustamante en una última entrevista y le pidió que le confirmara la ubicación de los cuerpos, a lo cual él se negó. Pero por alguna razón, el pasado jueves decidió confesar el crimen.

De esa manera, y alertado el Ministerio Público por estos antecedentes, se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda en el domicilio apuntado por el asesino, permitiendo el hallazgo de los dos cadáveres con una data de muerte de aproximadamente 30 años.