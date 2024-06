“Pienso que no, pero...”: Recordada entrevista de Hugo Bustamante advertía tendencia criminal - Chilevisión

El denominado "psicópata del tambor" conversó en 2005 con el periodista Carlos Pinto y, desde la cárcel, respondió a la espeluznante pregunta de si volvería a cometer un crimen.

Una reciente confesión de Hugo Bustamante generó transversal conmoción en la opinión pública: reveló haber cometido otros dos crímenes treinta años atrás, en 1996.

Junto con el homicidio de su ex pareja Verónica Vásquez, el hijo de ella y el asesinato de la adolescente Ámbar Cornejo, el imputado dijo haber matado a otras dos personas.

Los cuerpos, según confesó a la periodista Ivonne Toro, fueron escondidos en el patio de su casa en Villa Alemana. Tras pericias de la Policía de Investigaciones, el hallazgo fue confirmado la jornada de este viernes.

En vista de la reacción en redes sociales tras el macabro descubrimiento, los internautas reflotaron un extracto del programa "Mea Culpa" de TVN que fue basado en el homicida.

En él, junto con narrar la espeluznante historia de sus primeros dos crímenes, el periodista Carlos Pinto logró entrevistar a Bustamante y le preguntó si volvería a matar alguien. Aún cuando no emitió una respuesta negativa, años después obtuvo la ibertad condicional.

"Lo he pensado, también me he cuestionado, y a ciencia cierta no tengo una respuesta. No podría decirle: 'no, es imposible que yo volviera a vivir una situación parecida'", respondió, luego que el comunicador le consultara si volvería a cometer un homicidio.

"Pienso que no, pero también digo: bueno, y si en un momento determinado exploté de esta manera... frente a cierto tipo de situaciones, ¿explotaré nuevamente? Y eso sí que es angustiante. Con eso uno se demuestra a sí mismo que no se conoce", concluyó.

Revisa el registro a continuación: